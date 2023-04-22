台積電連續11季成長正式終結！魏哲家揭示未來4大成長動能

以價值投資見長的巴菲特，不久前閃賣台積電持股，而台積電第一季的營收表現，也正式終結連續11季的營收正成長。台積電總裁魏哲家不諱言，由於終端需求復甦低於預期，第二季的營收表現更將會來到谷底，同時並揭露4個未來值得期待的成長動能。

晶圓代工龍頭台積電，經過3年宅經濟的風風火火之後，本季回歸新常態。在前一季營收落至個位數成長之後，本季正式終結連續11季的正成長。

2023年第一季台積電合併營收約為台幣5086.3億元，稅後純益約2069億元，與前一季相較，營收減少18.7%，稅後純益則減少30.0%。若與前一年同期相較，則增加3.6%，稅後純益與每股盈餘皆增加2.1%。

不僅第一季營收下探，台積電也同時預告了第二季將是「谷底」。

台積電總裁魏哲家表示，晶片庫存在2022年第四季持續增加，水位直至2022年底，仍遠高於預期，再加上中國疫情解封後，終端需求復甦也低於預期，「總體經濟情勢衰退和終端市場需求疲軟，在2023年上半年，無晶圓廠半導體庫存調整所需要的時間，將較我們之前預期更長，且可能持續到第三季才會重新平衡到更健康的水準」。

雖然本季營收成長衰退，但帶著一點意外的，EPS每股盈餘在上一季落至5.4元之後，本季上升至7.98元（折合美國存託憑證每單位為1.31美元）。

探究細節，應是先進製程的推進有關。台積電剛於2022年第四季末量產的3奈米製程，訂單狀態良好，是官方唯一公告「產能滿載」的製程段，對應外傳3奈米一片晶圓高達2萬美金的價格（5奈米甫量產時外傳一片1.6萬美金），可見足以貢獻不錯的淨利。至於前一季公告產能利用率未滿的7奈米、6奈米製程，本季看來仍是處於低迷，終究與終端消費市場不振，尤其是智慧型手機需求低盪有關（下圖）。

圖／台積電2023年第一季銷售分析。台積電提供

高雄廠興建計畫不變，但預計改為先進製程

本季法說一大焦點，則是蔓延數周的「高雄廠」進度延後的傳言，設備業者指出裝機延後或訂單修改，高雄計畫出現了變化。魏哲家回應傳言，「高雄廠持續進行，只是考量市場變化，製程規劃將從原先的28奈米，調整為先進製程。」

盤點台積電28奈米製程現況，南京廠已經擴產此製程，日本廠即將於2024年投產，也是28奈米製程；另一方面先進製程產能相對不夠，目前台南廠3奈米不夠的產能，是直接拿同廠區的5奈米製程頂上；而美國亞利桑那州廠於2024年則是4奈米製程投產，所以計畫將高雄廠的製程類型，調整為3奈米，甚至是2奈米。

台積團隊在揭露低迷的今年產業景氣狀態，以及高雄廠計畫變動之後，特別透露更多外界關切的計畫細節，內含四大發展動能：

歐洲設廠持續評估中，瞄準車用晶片：

台積電正在與客戶和夥伴接洽，評估歐洲設廠的進一步可能，判斷原則仍然是基於「客戶需求」和「當地政府支持的程度」，可望專注於車用技術的特殊製程。模式可能仿造日本熊本廠的建設，尋求當地夥伴一同建設，不排除合資的可能。

外資多所詢問ChatGPT帶來的伺服器商機，是不是有帶動AI人工智慧晶片商機？目前來看，AI晶片多採用先進製程（7奈米以下），現在可以看到一點一點的探詢與訂單，「整體趨勢對我們來說是正面的，但是究竟能貢獻多少，現在說實在太早，」魏哲家表示。

3奈米良率佳，延伸製程（N3E）下半年量產：

一向對自家良率展現信心的魏哲家，今天再度表示「良率良好」。並指出客戶對3奈米的需求，超過台積電供應能力，預期該製程2023年將達到全面利用（fully utilized），並從2023年第三季開始貢獻大幅營收，預計將占台積電2023年晶圓營收的「mid-single digit」（中個位數，4-6%）。3奈米延伸家族的N3E製程，已通過驗證並達成效能與良率目標，預計在2023年下半年量產。3奈米家族量產的第一年和第二年，產品設計定案數量將是5奈米的兩倍以上。

2奈米量產無懸念，將於2025年實現：

魏哲家表示，「2奈米製程技術研發進展順利，將如期在2025年進入量產」。台積電2奈米將採用奈米片（Nanosheet）電晶體結構，展現能源效率特色，效能及功耗效率將提升一個世代，以滿足日益增加的節能運算需求。此外，2奈米在高速運算和智慧型手機應用領域，引起許多客戶的興趣和參與，暗示訂單可期。

有趣的是，本季營收是台積電連續11季成長之後，首次負成長，也是台積電連續11季線上法說之後，經營團隊首度在會後與媒體面對面交流，也算是宣告疫情時代的終結。

整體而言，台積電2023年全年預測仍是成長樣貌，但第二季恐怕回溫有限，本次揭露的第二季業績展望保守，三大財務預測向下築底：包括合併營收預計介於152億美元到160億美元之間；毛利率預計介於52%到54%之間（受到台灣電費調漲17%，影響第二季毛利率0.5%）；營業利益率預計介於39.5%到41.5%之間。

（本文出自2023.04.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）