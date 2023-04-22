機構：全面解析台積電一季報 多項關鍵指標出現惡化

集微網消息，針對日前公布的台積電2023年一季度財報，研究機構SemiAnalysis進行了詳細分析。

該機構指出，作為半導體行業的心臟，雖然許多其他公司可以用以觀察行業變化的風向，但沒有人能像台積電那樣處於這一切的中心。

一季度財報顯示，盡管台積電近期高調宣傳接到了一份人工智能芯片的巨額訂單，不過數據中心、移動和汽車半導體市場下游需求依然疲軟，特別是被寄予厚望的汽車市場也已出現頹勢。

台積電還談到了資本支出方面的收緊，解釋了現有擴張力度在財務上不再可行的問題。SemiAnalysis整理的數據顯示台積電產能利用率和代工定價正在下行，該機構還深入研究了台積電的3nm和5nm業務，因為台積電方面著重描繪了下半年該類業務的前景。

營收上看，該季度台積電收入下降至167.2億美元，同比下降4.8%。此外，台積電的第二季度指引暗示情況變得更糟，中位預測跌至156億美元，同比下降14.6%。

高性能計算（HPC）佔公司收入的比例從42%繼續增長到44%。雖然隨著AMD Genoa、Nvidia H100和Amazon Graviton 3等新產品投片，數據中心市場需求依然具備靭性，但應該注意的是，即使是低功耗筆記本電腦芯片，如Apple的M1，也被歸入高性能計算領域營收。此外，盡管該業務類別佔收入的百分比有所增長，但按絕對值計算仍縮減了10億美元，環比下降27%。

智能手機類產品的情況看起來最糟糕，本季度銷售額下降18億美元，全年指引也有所下降。盡管季度表現疲軟，但物聯網領域全年展望繼續保持強勁勢頭。

汽車市場對於恩智浦、安森美、英飛淩和意法半導體等大多數汽車芯片供應商來說依然繁榮，但台積電CEO評價稱，該公司面對的需求只能說保持穩定，並且展望2023年下半年，已經顯示出疲軟的跡象。

台積電還提供了不同製程的稼動率情況，SemiAnalysis表示，台積電的收入和毛利率大幅下降主要是由於本季度的低利用率。自2020年疫情開始以來，台積電一直能達到100%的產能利用率，而現在圖景不是那麽漂亮了。

該機構指出，2022年第四季度台積電財報就已經出現了疲軟和出貨量減少的初步跡象，但它們現在正在如火如荼地發展。就稼動率而言，台積電的N7（7nm）節點受影響最嚴重，一季度7nm利用率低於70%，而Q2展望更糟，7nm利用率可能跌至60%以下。這主要是由於智能手機和個人電腦的疲軟，但大多數下游市場也同樣如此。

7nm並不是唯一受影響的節點。N16在第一季度的利用率也低於90%，而在第二季度的利用率有望達到75%左右。甚至N5也受到影響，利用率約為88%。盡管台積電N5是最好的工藝技術節點，在首次量產3年後依然領先三星和英特爾，但它仍然受到半導體產業周期性的影響。台積電的舊節點需求仍然強勁，盡管也有一些減弱的跡象，它們在第二季度將開始有產能富餘。

定價上看，盡管晶圓出貨量從每季度近400萬片下降到2022年第四季度的370萬片，但當時台積電定價仍在繼續上漲。不過轉到2023年第一季度，出貨量繼續下滑至320萬片，台積電也不得不開啓近年來首次降價，SemiAnalysis認為降價主要是由於N7工藝節點利用率不高，台積電不會在2023年降低對其他客戶的報價，該機構已經與多家主要的設計公司確認了5納米等節點的價格。

在先進製程研發上，台積電重申了前幾個季度圍繞其未來節點N3和N2發表的聲明。N3需求超過供應，將佔2023年全年收入的「中等個位數」，其中第三季度起將有顯著貢獻。與其他新節點的引入一樣，N3將在銷量攀升的初始階段稀釋毛利率。

與N5在各自第一年的出貨量相比，N3的產能爬坡速度較慢、晶圓產量較小，Apple最近僅在Pro型號上包含最新芯片的策略以及每片N3晶圓的ASP比N5高得多，都表明N3的月產量 (WPM)爬坡將繼續落後於N5。

接下來，改良的N3E工藝將於2023年下半年開始量產，預計這是大多數客戶採用的主要3nm平台。台積電已經看到客戶在3nm上的參與度很高，在導入的前兩年，芯片設計流片量是5nm的兩倍多。

該機構認為，造成這種情況的一個重要因素是智能手機和HPC產品之間的製程差異越來越小。從歷史上看，智能手機芯片往往是第一個嘗試新工藝節點的，因為手機芯片更小的die面積有助於提高良率。不過現在隨著chiplets的出現以及數據中心對能效的永無止境的需求，許多HPC客戶都要求盡快將他們的產品推向3nm。

N2則是台積電對納米片（nanosheet）器件結構的第一次嘗試，預計仍將在2025年進入量產，並從2026年開始帶來收入貢獻。與N3相比，N2將提供性能和功耗的全面優勢。在不評論競爭對手的情況下，台積電預計其N3節點是業界最先進的，他們對N2未來將繼續擴大其技術領先地位充滿信心。

SemiAnalysis認為，屆時英特爾18A工藝將可能與台積電競爭技術領先性，但市場營收上台積電無疑仍將保持主導地位。

在28納米以下成熟製程，台積電對供過於求持謹慎態度，專注於擴大射頻和成像等特色工藝的產能。他們的高雄晶圓廠本應擴大28納米產能，但這在經濟上已不再可行。擴張的重點現在已經轉移到先進製程。

台積電還更新了其海外晶圓廠建設的最新進展，目前由海外運營辦公室 (OOO) 領導，其任務是確保每個晶圓廠的文化在各國保持一致，並提供支持以確保晶圓廠的性能與台灣地區工廠相匹配。

位於亞利桑那州的美國晶圓廠面臨一些許可問題，但仍有望從2024年底開始使用N4工藝生產芯片。雖然成本肯定高於台灣，但台積電認為地理位置可為客戶提供價值，並將以此價值為基礎進行銷售。這意味著如果來自美國晶圓廠，客戶願意為每片晶圓支付更多費用。因此，利潤率預計將與公司平均水平持平。

台積電在日本的特色28納米晶圓廠也有望在2024年底開始量產。他們還在南京擴建28納米晶圓廠，以支持大陸客戶。最後，台積電正在評估在歐洲為汽車客戶建設28納米晶圓廠的可行性，等待客戶反饋和政府支持。台積電還指出，他們已經為亞利桑那晶圓廠雇用了900多名美國員工，在日本雇用了370多名員工。

展望全年資本支出，台積電重申他們之前共享的數字：320-360億美元，中值低於2022年的364億美元。

台積電在第一季度已經支出了99.5億美元，佔全年資本開支預算的近30%。該機構預計第二季度也將很大，約為90億美元，不過在2024年的投入並不多。此外，台積電2024年的在手訂單也不多，他們在這方面給出了持謹慎樂觀的態度，資本支出下降對ASML、Applied Materials、Lam Research、Screen、ASMI、KLA、Onto和Nova Measurements等設備公司產生了非常負面的影響， 為今年晚些時候和明年初敲響了警鍾。

作為對照，ASML在第一季度只有37.5億歐元的新訂單，盡管收入為67億歐元。這種訂單的巨大疲軟不會影響2023年，而是會影響2024年。總的來說，ASML等公司今年表現強勁要歸功於去年的大量訂單，加上中國的緊急採購。例如中國正在購買ASML在進一步禁令出台之前生產的45%的DUV工具。中芯國際正急於使用這些工具快速擴展其7nm工藝技術。

SemiAnalysis認為，新增產能正湧入一個縮水的市場，如果半導體市場不盡早回煖，此次產能周期將會非常艱難。

台積電的投資強度，即資本支出與收入之比，目前在2023年大約為46%，而其長期投資強度在35%左右。這意味著他們明年的資本支出也可能不會超過300億美元，類似於他們的2023年下半年的資本支出率。

台積電指引還透露，先進封裝收入因客戶需求而下降，從2022年佔總收入的7%下降到2023年的6%至7%。原因是因為扇出封裝被計入先進封裝板塊，但蘋果及聯發科的需求疲弱。

盡管如此，長期增長率預計將略高於台積電整體水平。在產能擴張方面，CEO透露，已經受到客戶要求大幅增加後端產能，尤其是在CoWoS方面，公司仍在對此進行評估。

Nvidia目前是CoWoS的最大客戶，產品為A100和H100級數據中心AI GPU。谷歌通過Broadcom下單TPUv4和TPUv5成為第二大客戶，AMD也下訂了部分CoWoS產能，但它們在2023年的量相對較小。最後，Amazon的Trainium以及Microsoft的新AI芯片也使用了CoWoS。

AI訓練對內存性能的需求正在推動設計使用高帶寬內存 (HBM)，而高帶寬內存必須使用CoWoS等先進封裝技術進行連接。這些公司中的任何一家，更有可能是所有公司都在大力增加支出，並需要更多的CoWoS產能。需要明確的是，亞馬遜的Tranium盡管通過Alchip下達了大量訂單，但並不能與Nvidia相提並論。

總體而言， 台積電的全年指引意味著2023年下半年業務將非常強勁，全年收入僅下降「中個位數」，若保守估計下降3.9%，則全年收入為729.2億美元。