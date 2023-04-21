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鴻海砸7.22億元 取得印度南部泰倫加納邦土地

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海。（美聯社）
鴻海。（美聯社）

鴻海（2317）今（21）日晚上代子公司Chang Yi Interconnect Technology (India) Private Limited公告，取得位於印度南部的泰倫加納邦（Telangana）海德拉巴市（Hyderabad City）土地，交易總金額約為7.22億元，對此，鴻海表示，主要是為營運需求。

根據鴻海公告顯示，取得土地位於印度南部的泰倫加納邦，交易單位數量為186.7英畝， 每單位價格為10,500,000印度盧比/英畝， 交易總金額達1,960,350,000印度盧比（約新台幣722,355,668元）。

Chang Yi Interconnect Technology (India) Private Limited為鴻海旗下鴻騰六零八八精密全資附屬公司，鴻騰董事會今日亦宣布，擬購買印度泰倫加納邦海德拉巴市Ibrahimpatnam Mandal區Kongara Kalan村土地，藉以在該土地上興建工廠、研發中心及宿舍。

今年3月，鴻海董事長劉揚偉率領集團高層參訪印度，其中一站就是與泰倫加納邦省長拉奧（K.ChandrashekarRao）會面，當時拉奧已宣布鴻海將在泰省設廠。

拉奧當時在推特上指出，鴻海決定在海德拉巴市（Hyderabad）設立電子產品製造廠，雙方已簽訂協議。拉奧表示，鴻海的設廠計畫可望在10年間創造超過10萬個就業機會，並協助吸引更多廠商進駐泰倫加納邦，但未公開其他細節。

值得一提的是，鴻海選在此刻宣布此消息，正值蘋果（Apple）執行長庫克會見印度總理莫迪。庫克目前人在印度訪問，希望在印度擴大製造版圖和智慧手機銷量。

庫克在會晤後的推文中說，蘋果致力於推動印度全國成長和投資，並公開和莫迪握手的照片。莫迪說，他們談到了「在印度所發生由科技推動的轉型 。」

華爾街日報早先也報導，鴻海還打算在2024年前將位於印度南部泰米爾納德邦的現有工廠iPhone年產量從600萬部提高到約2,000萬支。此外，據消息人士說法，除了iPhone，富士康還希望在印度生產iPad和其他產品。

印度 鴻海 庫克

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