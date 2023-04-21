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台積電與誠新電力簽訂200億度再生能源聯合採購合約

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）今（21）日宣佈與誠新電力（誠新綠能子公司）簽訂總量200億度之再生能源聯合採購合約。（路透）
台積電（2330）今（21）日宣佈與誠新電力（誠新綠能子公司）簽訂總量200億度之再生能源聯合採購合約。（路透）

響應世界地球日，台積電（2330）今（21）日宣佈與誠新電力（誠新綠能子公司）簽訂總量200億度之再生能源聯合採購合約。台積公司媒合有再生能源購置意向之供應商與子公司，由誠新電力協助盤點其用電需求，擘劃最佳再生能源採用藍圖。3月起台積公司供應商與子公司已陸續簽訂採購備忘錄（MOU），預計將有十餘家企業共襄盛舉，促動在地半導體供應鏈以實際行動共同減碳。

台積公司深耕永續發展，致力落實綠色製造，繼民國109年成為全球第一家加入全球再生能源倡議組織（RE100）的半導體企業，首創國內再生能源聯合採購的ESG創新模式，打造再生能源與產業用電的媒合平台，透過聯合採購的模式，提供參與的供應商用電評估與規劃服務，並以為期20年的長期採購量為承諾，爭取穩定的聯合採購價格，降低台積公司供應商與子公司採用再生能源的門檻。

本次所簽訂每年10億度的長期再生能源合約（為期20年，總簽訂量共計200億度），約當為25萬戶家庭一年用電量，將由台積公司認購其中每年5億度，另每年5億度則邀請供應商共同認購，預計每年將共同削減約50萬公噸二氧化碳排放量。

台積公司資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理／資訊安全長林錦坤表示：「台積公司秉持與地球生態共生共榮的信念，透過推動低碳製造、提升能源使用效率，並積極使用再生能源，承諾於2050年達淨零排放目標；本次台積公司攜手產業夥伴以創新的再生能源聯合採購模式，推動永續的半導體低碳供應鏈。」

誠新綠能董事長曾慶成表示：「誠新綠能身為太陽能再生能源開發整合商，我們預計於3年內提供總裝置達2GW的電力。透過參與本次的合作，厚植再生能源的永續價值於半導體供應鏈中；同時，藉由環境友善的漁電共生電廠設計，我們不只多元利用土地，亦優化養殖環境，為綠能產業、半導體供應鏈及養殖產業創造三贏局面。」

台積公司本次所簽訂之再生能源聯合採購合約，提升再生能源開發商之商業媒合機會，促進推動國內再生能源產業發展，由誠新電力以母公司誠新綠能旗下太陽能電廠為供電來源，提供台積公司及參與採購之供應商及子公司自再生能源採用規劃至電力轉供服務，共同朝向半導體零碳供應鏈的目標持續邁進。

再生能源 台積電 太陽能電廠

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