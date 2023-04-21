依賴台灣晶片不安全？官員：現有模式對台美最健康

《彭博新聞》報導，台灣官員透過管道表達，希望美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）不要過度強調依賴台灣晶片「不安全」。知情官員說明，現階段的晶片分工合作是對台美最健康的模式，過分強調不安全只會逞了有心助長不安氛圍者的企圖。

知情官員說明，該說法從去年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台之後就有出現。當時訪台後發生軍演，許多國際企業都來信詢問台灣分公司台灣安危。

等到邊境管制解除後，許多企業高層來台交流，當與台灣官員會面時也不免問台灣是否會很危險？當時官員均會反問，現在已經在台灣了，是否有感受到危機，企圖讓他們安心。

另一方面，官員也透過與美國政府對話管道表達，雖然可以理解雷蒙多為了推動《美國晶片法》及「美國製造」的決心，但也不認為應要過度強調依賴台灣晶片很危險。

官員說明，台灣半導體產業並非單方面依賴所形成，而是結合歐洲設備、日本材料，以及美國IC設計廠及品牌商訂單，再結合台灣高階製程所打造出來的供應鏈，應該屬於「相互依賴」，如此分工合作模式，不僅最有效率、最進步，更是有辦法有最大的獲利，「而同樣地，台灣與美國之間的合作，也是對彼此最健康的方案。」

官員最後強調，美國官員過度強調危險，不僅會影響外商來台灣投資、美國廠商意願，更是會助長那些有意放出「台灣很危險」氛圍，對於雙方都不會有利。