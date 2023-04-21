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MIH聯盟的Project X 三人座原型車 將於東京車展亮相

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
MIH聯盟發布智慧城市計畫，創新Project X原型車將於日本東京車展首度亮相。MIH／提供
MIH聯盟發布智慧城市計畫，創新Project X原型車將於日本東京車展首度亮相。MIH／提供

鴻海（2317）協助成立的MIH聯盟，在去年發布「Project X」電動車平臺計畫，透過模組化及高度客制化的機制，讓有意進軍電動車市場的夥伴自由選擇車款架構及規格，同時，為讓外界更容易瞭解Project X的精神，MIH將打造A-Segment三人座小型電動車作為示範車款，該計畫穩定進展中，Project X原型車更將於2023年10月於日本東京車展（Japan Mobility Show）首度亮相；計畫之六座和九座原型車也可望於未來兩年內推出。為了迎合主流市場，MIH強調開發可客製化和靈活的（模組化）車輛，並以高競爭性價格作為進入市場的目標。

MIH開放電動車平臺聯盟，已經擁有超過2,600個國際成員夥伴，分為14個工作小組，匯集了來自亞洲、北美和歐洲的雲端、軟體、硬體解決方案領域合作夥伴。MIH致力於推動關鍵技術，開發並制定參考設計，推動行業標準，並設計以軟體為基礎定義的車輛架構，以提供創新前瞻的智慧車載體驗。MIH聯盟將藉由其2,600多名聯盟供應鏈夥伴的集體力量，建立全面的電動汽車（EV）供應鏈，同時聚焦於全球智慧城市的發展。

MIH聯盟執行長鄭顯聰表示：「MIH聯盟將致力於全球未來智慧城市扮演關鍵角色，積極參與叫車、共乘、共用汽車、外送和物流車隊等服務。」

鄭顯聰更透露，MIH打算在東南亞地區（如泰國）和日本推出概念驗證（POC）項目，以B2B為中心的「Project X」將成為定義多樣化新型電動車未來的關鍵驅動力。此外，MIH將規劃開發設計新型電動嘟嘟車和一系列電動商用車型，包括1至2公噸的貨車（長4公尺）、3.5公噸的貨車（長5公尺）和5公噸的貨車（長6公尺）。

從亞太區域為中心點拓展至國際，MIH聯盟將以開放（Open）及跨平臺（Agnostic）作為聯盟初衷，並引領聯盟夥伴持續在國際關鍵舞臺展示聯盟技術實力。

MIH聯盟夥伴：DeepDrive、杭州亞太依拉菲動力技術有限公司（Elaphe）、信昌明芳集團（HCMF Group）、江波龍電子股份有限公司（Longsys）、寅家電子科技股份有限公司（Voyager Technology）、UL Solutions、C2A Security、FEV及富士康工業互聯網股份有限公司（Fii, Foxconn Industrial Internet），也在今年4月的上海國際汽車展上大放異彩，展示前瞻關鍵技術解決方案。

串聯匯集全球2600家車用供應鏈夥伴技術能量，MIH聯盟將於今年10月的日本東京車展（Japan Mobility Show）發布MIH Project X原型車，展示MIH聯盟車用尖沿技術落地實踐的應用性，進一步擴大其全球影響力，出海開創探索全球新興電動車市場商機。

MIH聯盟發布智慧城市計畫，創新Project X原型車將於日本東京車展首度亮相。MIH／提供
MIH聯盟發布智慧城市計畫，創新Project X原型車將於日本東京車展首度亮相。MIH／提供

MIH 電動車 車展

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