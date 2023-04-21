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集邦：矽料增產引價跌 5月太陽能材料價格同步回落

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

集邦（TrendForce）據調查，目前矽片生產仍無法完全消耗新增的矽料產能及庫存，導致矽料價格仍在緩跌，最低報價已出現每公斤180人民幣，但目前市場普遍成交均價仍維持在每公斤約190人民幣。同時，由於今年矽料第一波產能將集中在第二季底集中釋放，故預估4~5月矽料價格仍將續跌。

集邦表示，矽片方面，由於矽料已連續幾周緩跌，矽片價格近期也開始出現鬆動。主要原因在於隨著進口砂的到港，暫時緩解市場對於石英砂緊缺的擔憂，矽片廠商開工率持續上升，並陸續開始累積庫存，整體矽片實際市場成交價格已開始恢復至正常區間，後期隨著矽片新增產能的加速釋放，以及矽料價格續跌，矽片價格仍有下跌可能，預估M10及G12矽片月跌幅分別為0.8%及1.2%。

電池片方面，集邦指出，由於矽片環節開工率持續提升，加上新產能釋放，使4月電池片產能稼動率依舊高檔。目前210電池片市場供需仍緊俏，故價格有撐，且明顯高於182電池片價格。而近期已有部分N型電池片新產能投產，但增量仍有限，故N型電池片較P型仍保有較大價差。

TrendForce預期，電池片價格預計在4月底進入下行，主要是上游矽料價格續跌、矽片價格鬆動，以及下游太陽能板業者堅持降低成本的訴求所致。

太陽能板方面，集邦說，儘管上游矽料價格降至每公斤200人民幣以內，但成本下降帶來的利潤空間多被截流在矽片和電池片環節，太陽能板價格暫時尚未明顯下滑，實際成交價仍維持在每瓦約1.75人民幣。但從近期招標專案的太陽能板報價來看，部分廠商為了銷售而低價搶單，基本都已降至每瓦1.7人民幣以下，預計至第3季太陽能板價格才會全線回歸正常區間，每瓦約1.6人民幣。

太陽能 人民幣

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