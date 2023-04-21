宏道新竹帝寶簽約美UL健康建築 推全球首座健康智慧城

宏道新竹帝寶為落實建築革新、台灣典範的理念，特別與美國UL Solution的健康建築標章緊密合作（Underwriter Laboratories Inc.美國最具權威，也是世界上從事安全試驗和鑑定的大型民間機構），包含在光、水、音、空氣、建築衛生五大面向，做最全面的級別認證，也將是全台第一座計畫導入世界級認證的健康智慧城市。

今天出席簽約記者會的貴賓有美國UL不動產全球總監Sean McCrady （Global Director - Real Estate & Properties）、工研院南分院李文欽組長、RCI智森永續設計顧問簡碩賢總經理、陞訊數據科技李高賜執行長、愛山林（2540）建設祝文宇董事長、愛山林建設李俊平執行長、愛山林建設張境在總經理等共同與會，同步見證台灣房市新里程碑。

宏道新竹帝寶，以智慧城市為開發定位，不同一般以單體建築為單位，而是以城市規格為範疇，在基盤建設即導入環狀高速光纖骨幹佈建，不只在硬體上做到智慧化，更在軟體設計採取量身定做的模式，運用AI（人工智慧）大數據與OTA(空中傳輸，Over-The-Air），全面翻轉台灣房地產建築思維，保持智慧城市持續升級，實現更節能、更安全、更省錢、更便捷、更聰明，打造明天比今天更完美的未來智能生活。

城市創新科技應用亮點，包括引進 LISA AI智慧大腦，肩負智能數據分析、系統監督，並持續成長優化治理效率，讓住戶可經由iPad智慧城市平台，串連住民、社區以及公共環境等智能服務；在城市安全方面引進iDrone無人機隊，建置安防巡邏路線，確保社區公共區域安全。社區建置智慧路燈、節能燈頭，可依照太陽軌道、氣候陽光、有無人車等動態調整路燈照明度，達到節能目的，並且結合魚眼環景影像系統，可即時捕捉各區動態。

為讓城市永續治理能做到效能、效率、效益，相關智慧系統研發涵蓋：

(1) iLakeSAFE 湖面雷射警戒網

(2) AI 智慧消防連動

(3) AI 智慧地震連動

(4) iElevator 智慧電梯

(5) 城市氣象站

(6) iPower智慧能管

(7) iPark智慧澆灌

(8) iLakeSAFE水質管理

(9) iToilet智慧廁所-電子鼻環境感測 / AI 微波跌倒偵測技術 / 超音波耗材用量偵測技術。

(10) iPark： AI 智慧水舞。

不僅在5G智慧科技方面領先全台，在地利優勢上，宏道新竹帝寶雄踞竹科核心地段，非交流尖峰時段車程只需8-10分鐘就能抵達竹科園區，比起竹北坐七望八的高房價，宏道新竹帝寶更近竹科、擁有高綠覆率生活環境、緊鄰茄苳交流道，1分鐘直上國道3號，不塞車的交通路網，讓竹科菁英有更好的住居選擇，推出83-150坪2層美式獨棟別墅、38-75坪新加坡式花園住宅，提供自備5%、工程0付款方案，讓追求高品質生活的竹科人，用超值的價格就能擁有更好的住宅環境。