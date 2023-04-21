聯電發起的第八屆綠獎徵件 地球日正式起跑

由聯電（2303）發起的第八屆「綠獎」徵件活動，將於明天（4月22日）世界地球日正式起跑，公開徵求優質生態保育及綠色創新計畫，鼓勵社會大眾將對環境保護的熱誠與創意，化為身體力行的實際行動，以循環經濟與友善環境理念，尋找永續的新解方。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，聯電將長期對環境保護的實踐，發展為對外綠色倡議而成立綠獎，七年來已實現了55件綠色生態及愛地球專案。隨著氣候變遷、能源轉型議題受到關注，現在的綠獎，不只著重於生物多樣性與物種復育，更進一步關注淨零減碳及資源再生議題。期許透過綠獎拋磚引玉，讓更多具有永續DNA的團隊加入，成為聯電永續共好的夥伴。

2023年綠獎共有八家供應鏈夥伴共同響應，包括3M、東京威力科創、漢民科技、漢科系統、智原科技、大陽日酸、棨揚企業、欣興電子，總獎金高達400萬元，是台灣對生態保育提供最高獎金之獎項。聯電與供應鏈夥伴透過綠獎倡議，展現對生物多樣性的響應及支持，促進人與自然和諧共生。

綠獎今年以「生態保育獎」及「綠色創新獎」兩大類別開放徵件，其中自第七屆起開辦的綠色創新獎，徵求針對氣候變遷和循環經濟提出的創新解決方案，例如2022年得獎的配客嘉及羽田公司，分別以「網購循環包裝」及「黑水虻廚餘再利用」提案獲獎，在綠獎的獎金支持與專家指導下，已一步步朝零廢目標邁進。

此外，為鼓勵青少年投入環保實踐，聯電將舉辦北中南高中校園巡迴講座暨說明會，邀青年學子與綠獎一起關注環保議題。綠獎徵件於8月31日截止，歡迎各界致力於環境永續的NGO團體、社團法人、新創單位、青年學子等夥伴踴躍參與。