日月光達成10萬造林成果 永續愛護台灣山林環境

日月光投控、日月光環保永續基金會今（21）日在台灣山林種滿10萬棵樹。

在世界地球日的前夕，日月光持續投入台灣植樹造林行動，繼完成去年認養南投、新竹及台東三個林管處造林地後，今年持續與南投、屏東林管處認養造林面積14.69公頃，預計種植3萬1723株，今年達成日月光造林10萬里程碑。

明天（4月22日）是「世界地球日」，日月光環保永續基金會與南投林區管理處於今日攜手合作，於南投縣魚池鄉埔里事業區84林班舉辦植樹造林活動，並邀請臨近東光、水里國小80名師生共襄盛舉，一同種下小樹苗，也響應世界地球日，守護地球，刻不容緩。

日月光投控行政長兼日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，日月光持續投入台灣植樹造林行動，除了新植造林成林後可發揮涵養水源、防止土砂流外，還可改善野生動植物棲息環境、增加生態永續及生物多樣性、減少因天然災害所需付出之社會成本。此外，日月光目前也正與學術單位合作研究建構森林經營碳匯方法學，未來將輔導協助農民取得碳權認證，並鼓勵其與企業進行碳權交易，從而達到提升林地附加價值與促進淨零減碳的雙重效益。日月光將持續努力，用一株株樹苗種滿台灣山林。

魚池鄉鄉長劉啟帆表示，日月光在環保永續的理念下今日達成種植10萬樹木，今日將與東光、魚池國小的孩子們種下愛的樹苗，也感謝林務局提供土地資源，將愛的樹苗帶來魚池鄉，持續愛護台灣與南投這片土地。