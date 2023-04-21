台積法說外資怎麼解讀？評等多維持但有幾家降目標價

台積電（2330）首季每股純益7.98元，毛利率及營益率都超越財測高標，全年資本支出不變，但客戶端庫存修正將延至第3季，且下修全年營收年減低至中個位數百分比（約1~6%），法說會後多家外資最新報告多維持原買進、加碼、或是優於大盤評等，目標價部分則有幾家調降。

台積電首季合併營收5,086.3億元，季減18.7%，年增3.6%，稅後純益2,069億元，季減三成，年增2.1％，每股純益7.98元；首季毛利率與營益率都超越財測高標，首季毛利率56.3%，季減5.9個百分點、年增0.7個百分點，首季營益率45.5%。

台積電預估，在新台幣30.4元兌1美元的匯率基礎上，本季美元營收約152~ 160億美元，相當於季減4.3~9%；預估毛利率52~54%、營益率39.5~41.5%。

台積電法說會後多家外資報告多維持原評等，目標價有維持的，但也有下修的；其中，一家美系外資認為，台積電雖下修全年營收，但在AI半導體需求強勁下，重申加碼評等，不過，目標價則700元調降至680元。

兩家日系外資則是重申買進評等，不過，目標價都是下修，一家日系外資認為，台積電下修營收目標，主要是因客戶的庫存修正時間較長，目前正處於週期底部的過渡期，所以將目標價由685元下修至660元；另一家日系外資目標價則是由630元調降至620元。

還有一家美系外資重申買進評等，目標價維持620元；亞系外資重申買進評等，目標價維持643元；歐系外資重申優於大盤表現評等，目標價維持600元。

台積電今（21）日以520元開出，上漲7元，盤中漲幅0.58%。