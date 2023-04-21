美律微型簍空睡眠耳機 獲IF設計大獎
呼應即將到來的4月22日世界地球日及國際噪音意識日，電聲大廠美律及助聽器品牌富聆助聽器，至彰化自然生態教育園區附近淨灘，呼籲大眾不只要「垃圾減量」，更要「噪音減量」。
總裁黃朝豊在開場時指出，近年來美律將永續納入管理方針，除積極導入再生材料外；更持續關注噪音及微聽損的議題，開發相關產品，鼓勵同仁用電聲專業，為地球盡一份力。
美律實業表示，大部分的睡眠耳機，是透過撥放白噪音的遮噪效果，讓大腦忽略外界噪音，進而入睡；輔獲IF設計大獎的Aurora buds睡眠耳機，透過獨家技術，藉由心率感測器偵測使用者不同睡眠階段，進而播放適合的音樂，依照睡眠狀況改變聲量，避免聽力傷害，同時，簍空設計不但大幅減少材料使用，也能更貼合使用者耳型，提高睡眠品質。
據台北市政府主計處資料顯示，2022年公害陳情案件中，噪音陳情件數居冠(註二)，顯見都會區居民深受噪音困擾的嚴重性。臺中市小蝸牛聽語語障礙協會理事長陳雪霞聽力師指出，噪音會使人體的交感神經功能旺盛。除了引起心跳加快、血壓升高等生理反應外，還會引起內耳中的小動脈管壁收縮，耳蝸內的血流減少，造成耳蝸內的柯蒂氏氣缺氧受損。過大的噪音劇烈的擺動柯蒂氏器，造成細胞缺氧產生自由基，導致耳鳴或(及)聽力衰退。聽力衰退除了聽不清楚旁人話語導致日常生活溝通更吃力，如果未及時配戴聽覺輔具，還會造成孤獨感、社交隔離、憂鬱症等心理負面效益；甚至增加失智風險。
她補充，有些人會為了減少噪音干擾，睡覺時戴著耳機聽歌或音樂。殊不知，長期戴著耳機睡覺會有不可逆的聽力損傷風險。建議盡量不要在嘈雜的環境下使用耳機，如果有必要，可以選擇可靠的降噪耳機。
美律實業總裁黃朝豊在致詞中提到，「撿」垃圾並不足以解決真正的問題，唯有真正的「減」少廢棄物及碳排放，才能走向碳中和的目標。美律自加入RE100後，就持續將「減量」哲學落實到產品設計中，除了大幅增加PVC占比外，更積極導入環保材，透過模組化設計縮小產品體積，提高充電效率，期待未來能與上下游在永續之路上持續向前，提供給客戶更優質的服務。
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