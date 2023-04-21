美律微型簍空睡眠耳機 獲IF設計大獎

呼應即將到來的4月22日世界地球日及國際噪音意識日，電聲大廠美律及助聽器品牌富聆助聽器，至彰化自然生態教育園區附近淨灘，呼籲大眾不只要「垃圾減量」，更要「噪音減量」。

總裁黃朝豊在開場時指出，近年來美律將永續納入管理方針，除積極導入再生材料外；更持續關注噪音及微聽損的議題，開發相關產品，鼓勵同仁用電聲專業，為地球盡一份力。

美律實業表示，大部分的睡眠耳機，是透過撥放白噪音的遮噪效果，讓大腦忽略外界噪音，進而入睡；輔獲IF設計大獎的Aurora buds睡眠耳機，透過獨家技術，藉由心率感測器偵測使用者不同睡眠階段，進而播放適合的音樂，依照睡眠狀況改變聲量，避免聽力傷害，同時，簍空設計不但大幅減少材料使用，也能更貼合使用者耳型，提高睡眠品質。

據台北市政府主計處資料顯示，2022年公害陳情案件中，噪音陳情件數居冠(註二)，顯見都會區居民深受噪音困擾的嚴重性。臺中市小蝸牛聽語語障礙協會理事長陳雪霞聽力師指出，噪音會使人體的交感神經功能旺盛。除了引起心跳加快、血壓升高等生理反應外，還會引起內耳中的小動脈管壁收縮，耳蝸內的血流減少，造成耳蝸內的柯蒂氏氣缺氧受損。過大的噪音劇烈的擺動柯蒂氏器，造成細胞缺氧產生自由基，導致耳鳴或(及)聽力衰退。聽力衰退除了聽不清楚旁人話語導致日常生活溝通更吃力，如果未及時配戴聽覺輔具，還會造成孤獨感、社交隔離、憂鬱症等心理負面效益；甚至增加失智風險。

她補充，有些人會為了減少噪音干擾，睡覺時戴著耳機聽歌或音樂。殊不知，長期戴著耳機睡覺會有不可逆的聽力損傷風險。建議盡量不要在嘈雜的環境下使用耳機，如果有必要，可以選擇可靠的降噪耳機。