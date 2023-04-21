宏達電股東會紀念品來了 今年送15.35萬股東抗UV機能帽

宏達電（2498）股東會預計6月16日召開，股東關心的股東會紀念品今（21）日揭曉，今年要送給股東「HTC雙面抗UV機能帽」，雙面抗UV機能帽，不限持股數量都可以領取，以截至上周五的股東人數來看，有15萬3,558股東都可以領取。

宏達電股東會將討論虧損撥補案，且增選獨立董事1席，股票最後過戶日為4月17日，4月18日至6月16日停止股票過戶，股東會紀念品也公告，今年將送股東抗UV機能帽，股東持股不限股數，都發放紀念品。

宏達電股東會紀念品實用性高，向來深受股東歡迎，去年送出隨身保溫杯袋組，前年則是送休閒折疊椅，另外，再之前還有還有風衣外套、後背包等，最著名的則是2013年大手筆送親自出席股東會的股東一支手機，造成轟動。