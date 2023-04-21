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宏道新竹帝寶今簽約美國UL健康建築 打造全球首座健康智慧城

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
愛山林建設董事長祝文宇今（21）日與美國UL不動產全球總監Sean McCrady簽約。記者朱曼寧／攝影
愛山林建設董事長祝文宇今（21）日與美國UL不動產全球總監Sean McCrady簽約。記者朱曼寧／攝影

「宏道新竹帝寶 」今（21）日簽約美國UL健康建築，打造全球首座健康智慧城市，愛山林建設（2540）董事長祝文宇宣告，宏道新竹帝寶將以智慧城市為開發定位，軟硬體都將做到智慧化，更要運用AI大數據與OTA(空中傳輸，Over-The-Air），全面翻轉台灣房地產建築思維，實現節能、安全、省錢、便捷、聰明的完美的未來智能生活。

愛山林建設董事長祝文宇今日與美國UL不動產全球總監Sean McCrady簽約，美國UL（（Underwriter Laboratories Inc.）是美國最具權威，也是世界上從事安全試驗和鑑定的大型民間機構，未來，宏道新竹帝寶將落實建築革新、台灣典範的理念，並聚焦在光、水、音、空氣、建築衛生五大面向，做最全面的級別認證，也將是全球第一座計畫導入世界級認證的健康智慧城市。

城市創新科技應用亮點，包括引進 LISA AI智慧大腦，肩負智能數據分析、系統監督，並持續成長優化治理效率，讓住戶可經由iPad智慧城市平台，串連住民、社區以及公共環境等智能服務；在城市安全方面引進iDrone無人機隊，建置安防巡邏路線，確保社區公共區域安全。

社區建置方面，將有智慧路燈、節能燈頭，可依照太陽軌道、氣候陽光、有無人車等動態調整路燈照明度，達到節能目的，並且結合魚眼環景影像系統，可即時捕捉各區動態。

宏道新竹帝寶相關智慧系統研發方面，包括 iLakeSAFE 湖面雷射警戒網、 AI 智慧消防連動、AI 智慧地震連動、iElevator 智慧電梯、 城市氣象站、 iPower智慧能管、 iPark智慧澆灌、 iLakeSAFE水質管理、 iToilet智慧廁所及iPark： AI 智慧水舞等。

宏道新竹帝寶不僅在5G智慧科技方面領先全台，祝文宇表示，該案雄踞竹科核心地段，車程僅需8-10分鐘就能快速抵達竹科園區，比起竹北坐七望八的高房價，宏道新竹帝寶更近竹科、擁有高綠覆率生活環境、緊鄰茄苳交流道，1分鐘直上國道3號，不塞車的交通路網，讓竹科菁英有更好的住居選擇。

宏道新竹帝寶預計推出83-150坪2層美式獨棟別墅、38-75坪新加坡式花園住宅，提供自備5%、工程0付款方案，讓追求高品質生活的竹科人，用超值的價格就能擁有更好的住宅環境。

帝寶 竹科 智慧城市

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