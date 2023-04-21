僑生就業博覽會 ASML、台達電向有語言優勢僑生招手

再過2個月，大學生畢業生將陸續步入職場，薪情如何？根據104人資學院調查，2022年大學新鮮人平均起薪3.2萬元。大缺工，企業將徵才觸角擴及到在臺僑生，另外僑委會將於4月29舉行Dream Job Fair「2023年僑生就業博覽會」，僑委會委員長徐佳青表示，僑生就業博覽會提供5000筆以上職缺，包括知名企業ASML、友達光電、台達電、王品集團等企業，其中鼎泰豐更祭出高額月薪，期盼僑生發揮語言優勢留台工作。

104人資學院出版的《薪資福利調查報告》，以網路問卷方式訪查692家企業，去年大學新鮮人平均起薪為32,154元，與前年31,220元相比，成長約3%。各職系中，平均起薪最高的是「研發職系」35,427元，其次為「醫療專業/技術人員職系」34,687元，排名第三則為「資訊職系」34,456元。

面對大缺工，今年大學畢業生起薪可望提升，看中外語能力，企業也將招募觸角擴及到在臺僑生，4月29日Dream Job Fair「2023年僑生就業博覽會」，提供5000筆以上職缺，包括ASML、友達光電、台達電、華新麗華、王品集團、中鼎工程、旭榮集團、IKEA等眾多優質企業均加入搶才行列。

觀察徵才企業所提供的職務，包括搭上趨勢熱潮的資安工程師、數據分析師，特色專業職的分子細胞療法研發專員、微生物分析師至服務業類別。

除了提供工作機會外，4月29日Dream Job Fair「2023年僑生就業博覽會」，加碼安排最新評點制介紹、僑生就業趨勢等豐富講座以及免費履歷健診等吸睛活動，持i僑卡報名現場再加碼抽出iPad及Airpods等好禮大獎，活動免費參加，馬上報名卡位→https://pse.is/4t4jc6