宏碁攻永續商機 「Vero」系列 新增投影機、空氣清淨機

宏碁（2353）今（20）日晚上舉行next@acer全球發表會，除了更新Chromebook產品線外，亦持續擴充主打永續環保的「Vero」系列，除了揭曉全新Acer Aspire Vero 15筆電外，亦推出Vero產品線的雷射投影機、環保空氣清淨機。

宏碁發布最新Vero環保系列產品，包括Acer Aspire Vero 15（AV15-53P）筆記型電腦和Acer Vero PL3510ATV雷射投影機，為企業和消費者提供具備高效能、省電技術，且同時能夠減少碳足跡的選擇。

Aspire Vero 15筆電搭載第13代Intel Core處理器及Intel Iris Xe顯示晶片，並獲得Intel Evo平台認證，協助使用者同時處理多工事務。屢獲殊榮的Aspire Vero系列，機殼採用消費後回收（PCR）塑料製成，無需犧牲耐用性即能降低碳排放量。

宏碁同步發表Acer Vero PL3510ATV投影機，具備Full HD解析度、4,800 ANSI流明和使用壽命達30,000小時的雷射發光模組，能長時間維持亮度與彩度。

Acer Vero PL3510ATV的節能設計，相較於傳統燈泡投影機可節省高達48%的電力，並因產品使用壽命的延長，能減少整體持有成本與碳足跡。此外，延續宏碁Earthion平台願景，最新Vero系列產品機殼皆使用消費後回收塑料，產品包裝全以可回收材料製成。

值得一提的是，宏碁集團旗下宏碁智新發表 Acerpure Pro Vero 環保空氣清淨機，機殼材質採用消費後回收（PCR）塑料，為同類型產品中的創舉，更同步響應宏碁旗下 Vero 系列的環境保護意識。

宏碁智新董事長侯知遠表示，Acerpure Pro Vero 環保空氣清淨機不僅能維持空氣清新潔淨，更藉由採用消費後回收塑料與綠色節能模式，有效減少產品的廢棄物和對環境的衝擊，並深信Acerpure Pro Vero 空氣清淨機將能於環境品質領域再創新局。

在Chromebook產品線上，宏碁發表具可翻轉設計的Acer Chromebook Spin 714和Acer Chromebook Enterprise Spin 714。全新Chromebook系列搭載最新第13代Intel Core處理器，透過快充即可提供高達10小時的電池續航力，搭配嶄新外觀及由可完全回收材料製成的環保包裝，滿足消費者、家庭和企業的多元使用情境。

宏碁指出，14吋16:10的Chromebook 配備WUXGA顯示面板，具備100％ sRGB色域覆蓋率、QHD 2K視訊鏡頭及DTS Audio技術，能呈現生動畫面、支援高品質視訊會議；而透過靈活的360度可翻轉模式、可快速充電的USI觸控筆和標準軍規耐用度，混合辦公者和學生得以盡情使用。