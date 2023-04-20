TDUA領軍打造Micro LED菁英陣隊 搶攻全球智慧顯示商機

台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）今（20）日聯合台灣顯示器暨應用產業協會、台灣顯示器材料與元件產業協會、台灣電子設備協會等四大協會與十多家業者，共同成立Micro LED菁英陣隊，並宣布今年為台灣Micro LED顯示器量產元年。未來將從面板、材料到設備全面加速創新技術落地，推動整體產業鏈在台量產投資，打造台灣成為全球Micro LED產業重要基地，搶攻2030年全球產值6000億元商機，再創台灣顯示產業新榮耀。

TDUA理事長柯富仁表示，根據Omdia相關報告指出，2023年是Micro LED商品化關鍵年，未來Micro LED顯示應用在穿戴式裝置、大尺寸電視、數位看板、家庭劇院、智慧座艙、虛擬攝影棚等需求大幅提升下，市場將呈現大爆發趨勢。

看好Micro LED被視為下世代顯示技術霸主，TDUA號召四大協會與友達光電、群創光電、富采控股、錼創科技、瀚宇彩晶、明基材料、漢民科技、志聖工業、均豪精密、帆宣系統、大銀微系統、英特盛科技、默克先進科技材料、永光化學、晶元光電等上中下游共十多家業者，成立台灣Micro LED菁英陣隊。

這個Micro LED菁英陣隊，除了展現Micro LED技術優勢，更串聯國內上游半導體、中游面板、下游出海口完整產業鏈，橫向鏈結包括先進材料、半導體製程、精密設備、LED、背板、封裝測試等國內外供應鏈，盼成功讓台灣成為全球Micro LED主要生產基地，在下一波智慧產業浪潮中奪先機。

TDUA副理事長楊柱祥說明，為了達成此目標，TDUA提出三個策略，第一，推動Micro LED顯示器台灣製造與材料、技術、設備本土化，促進Micro LED巨量移轉、修補、量測等精密設備開發。第二，強化系統整合能力並積極導入國內相關場域，先試先行各類解決方案，累積更多智慧顯示技術能量。第三，人才是產業持續進步的活水與動力，協會鼓勵和支持新創企業和年輕人投入參與與創新，培養更多具有創新精神和創業能力的人才，透過產學合作共同推進基礎研究和技術創新，進而帶動產業升級轉型。

經濟部技術處邱求慧處長指出，目前大陸面板全球市占率達67%，台灣目前為18%，略勝日韓的15%。面對中國大陸業者持續低價競爭，產業需跳脫以往規模競爭的模式。發展高附加價值產品，才能在全球競爭下彎道超車。

經濟部技術處過去4年來投入45億元新臺幣，以開發智慧顯示系統、展場域應用、布局低碳顯示等三大策略，協助法人及業者投入相關技術研發，至今已累計超過100項研發成果、促進研發投資超過102億元，預估未來可創造1200億元年產值，推升台灣顯示產業國際競爭力。

柯富仁強調，在全球化競爭中，TDUA除結合台灣顯示產業打造完整的產業生態圈，更要加強國際合作和交流，積極參與國際標準制定和合作，促進Micro LED與國際標準接軌，成功提升國際競爭力與國際角色地位，開創 Micro LED產業新局。