台積電在日建廠耗資80億美元 日本政府補貼約一半

集微網消息，據彭博社報導，台積電在公佈第一季度收益後表示，它預計在日本建設的新晶片製造廠將耗資約80億美元，日本政府將幫助支付大約一半的費用。

台積電在日本和美國建設新設施，一定程度上是為了解決在地緣政治緊張侷勢和供應鏈沖擊不斷加劇的情況下，集中在台灣的主要晶片製造設施可能產生的安全問題的擔憂。

日本已經批准了7740億日元（68億美元）的半導體投資資金，報導稱，這表明台積電可能佔其很大一部分。該方案是日本內閣簽署的本財年額外預算的一部分，這7740億日元由三部分組成：6170億日元用於資助國內對尖端晶片製造能力的投資，470億日元用於傳統生產，以及1100億日元用於研究和開發下一代矽。

台積電正與索尼集團合作建設位於熊本縣的晶圓廠。日本的執政黨和政府都把支持企業加強半導體生產作為優先事項。從5G無線通信到自動駕駛和元宇宙等不斷發展的技術都需要巨大的計算能力，過去一年的供應鏈混亂凸顯了日本加強國內晶片製造能力的必要性。

除了台積電正在熊本建設的晶圓廠，近日有消息人士稱，台積電接近與日本政府就在日本建立首個海外先進封裝工廠達成協議，其供應鏈合作夥伴已派出團隊評估可能的工廠選址和人力供應。