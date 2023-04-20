快訊

直播／全部系統亮綠燈！星艦再試射前夕 馬斯克稱準備好了

大雨轟炸！高速公路駕駛手抖超挫 老司機：絕對不要開「這燈」

台積電在日建廠耗資80億美元 日本政府補貼約一半

集微網／ 集微網
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

集微網消息，據彭博社報導，台積電在公佈第一季度收益後表示，它預計在日本建設的新晶片製造廠將耗資約80億美元，日本政府將幫助支付大約一半的費用。

台積電在日本和美國建設新設施，一定程度上是為了解決在地緣政治緊張侷勢和供應鏈沖擊不斷加劇的情況下，集中在台灣的主要晶片製造設施可能產生的安全問題的擔憂。

日本已經批准了7740億日元（68億美元）的半導體投資資金，報導稱，這表明台積電可能佔其很大一部分。該方案是日本內閣簽署的本財年額外預算的一部分，這7740億日元由三部分組成：6170億日元用於資助國內對尖端晶片製造能力的投資，470億日元用於傳統生產，以及1100億日元用於研究和開發下一代矽。

台積電正與索尼集團合作建設位於熊本縣的晶圓廠。日本的執政黨和政府都把支持企業加強半導體生產作為優先事項。從5G無線通信到自動駕駛和元宇宙等不斷發展的技術都需要巨大的計算能力，過去一年的供應鏈混亂凸顯了日本加強國內晶片製造能力的必要性。

除了台積電正在熊本建設的晶圓廠，近日有消息人士稱，台積電接近與日本政府就在日本建立首個海外先進封裝工廠達成協議，其供應鏈合作夥伴已派出團隊評估可能的工廠選址和人力供應。

日本 台積電 半導體

延伸閱讀

糟糕！台積電全年營收展望 恐為2009年以來首度衰退

台積電高雄廠完工時程曖昧 楠梓屋主進退兩難

台積電投資高雄改先進製程 藍營：金雞母何時下蛋？基進黨：別見不得高雄好

4月起電費成本漲17% 台積電估出第2季毛利率影響程度

相關新聞

台積電：N3供不應求 N2如預期2025年量產

台積電（2330）今（20）日表示，客戶對N3的需求超過供應能力，預期客戶在接下來數年對三奈米製程技術皆有強勁需求，有信...

台積電點名漲電價影響毛利 台電：台灣電價仍具競爭力

台積電（2330）今（20）日舉辦線上法說會，中間指出台電漲電價影響到台積電毛利率。對此，台電回應，燃料價格大幅上漲，台...

TDUA領軍打造Micro LED菁英陣隊 搶攻全球智慧顯示商機

台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）今（20）日聯合台灣顯示器暨應用產業協會、台灣顯示器材料與元件產業協會、台灣電子設備協...

台積電在日建廠耗資80億美元 日本政府補貼約一半

集微網消息，據彭博社報導，台積電在公佈第一季度收益後表示，它預計在日本建設的新晶片製造廠將耗資約80億美元，日本政府將幫助支付大約一半的費用。

台積14年首見營收衰退 喊「谷底在本季」能應驗嗎？

台積電今日下午舉行法說會，是半導體產業景氣的風向指標，外界最關切的兩大重點為全年營收展望及國內外設廠進度及製程安排。台積給出的答案是：今年全年營收展望下修至年減低到中個位數（1%~6%），是2009年來首見營收衰退；高雄廠28奈米確定改弦易轍，將改在海外布建，高雄廠將改切入3奈米以下先進製程，不過未揭露量產時間表。

台積法說會估Q2營收季減6.7% 高雄廠捨28奈米改先進製程

台積電今召開法說會，提出第二季展望，第二季受客戶持續調整庫存影響，估計第二季合併營收將介於152億美元到160億美元，約季減4.3%到9.1%，取中間數約季減6.7%；台積電總裁魏哲家表示，台積電海外布局，美國及日本將如原訂計畫於2024年量產，至於高雄廠將調整原28奈米製程規畫，切入先進製程，他強調，高雄投資計畫不變，不過在捨成熟製程就先進製程之際，未提出明確量產時間表。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦