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糟糕！台積電全年營收展望 恐為2009年以來首度衰退

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台積電：N3供不應求 N2如預期2025年量產

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
台積電。美聯社
台積電。美聯社

台積電（2330）今（20）日表示，客戶對N3的需求超過供應能力，預期客戶在接下來數年對三奈米製程技術皆有強勁需求，有信心三奈米家族將成為台積公司另一個大規模且有長期需求的製程技術；N2製程技術研發進展順利，將如期在2025年進入量產。

台積電總裁魏哲家表示，三奈米製程技術領先半導體產業實現高度量產，且具備良好良率。

魏哲家說，由於客戶對N3的需求超過供應能力，得益於HPC和智慧型手機相關應用， 預期N3將在2023年達到全面利用（fully utilized），並從2023年第三季開始貢獻大幅營收，N3將占2023年晶圓營收的中個位數（mid-single digit）百分比。

魏哲家表示，N3E作為三奈米家族的延伸，具有更好的效能、功耗和良率，將為HPC和智慧型手機相關應用提供完整的支持平台。N3E已通過驗證並達成效能與良率目標，預計在2023年下半年量產。

魏哲家說，儘管庫存調整仍在持續，觀察到N3和N3E皆有許多客戶參與，量產第一年和第二年的產品設計定案數量將是N5的兩倍以上。三奈米製程技術無論在PPA（效能、功耗及面積）及電晶體技術上，都是業界最先進的技術。

魏哲家表示，N2將採用奈米片（Nanosheet）電晶體結構，為客戶提供最好的效能、成本、以及技術成熟度；目前觀察到N2在HPC和智慧型手機相關應用方面引起了許多客戶的興趣和參與。

魏哲家說，2奈米製程技術推出時，在密度和能源效率上都將會是業界最先進的技 術，並將進一步擴展台積電的技術領先。

奈米 台積電 魏哲家

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