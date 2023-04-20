全球十強企業台積電 還需要台灣補貼？

「全球十強企業台積電還需要台灣補貼？」議題的網路調查和校園辯論賽活動20日上線，接受關注這項議題的投資人投票，臺灣大學和臺北商業大學校際辯論賽也將在5月21日舉辦。

這項活動由國立臺北商業大學黃石全球資產管理研究中心主辦，同時邀請產學界代表共襄盛舉，透過公開民調和莘莘學子公開辯論，試圖為台灣經濟再平衡和打造新神山找答案。

黃石全球資產管理研究中心，是臺北商業大學設立的校級研究中心，專注研究國際金融發展臺灣資產管理業發展趨勢，與金融業界產學合作設立，致力培養國際資產管理人才，讓台灣與國際金融接軌。

「全球十強企業台積電還需要台灣補貼嗎？」議題活動20日由黃石全球資產管理研究中心主任、國立臺北商業大學財務金融系特聘教授陳勝源，以及該中心諮詢顧問、國立臺灣大學國際企業學系教授林修葳舉辦記者會，宣布這項熱門財經議題網調和辯論賽活動正式開跑。

尋求台灣經濟再平衡，台積電（2330）之外，台灣還有什麼神山、甚至一系列新神山，黃石全球資產管理研究中心以這個極具爭議性的財經話題，先透過網路投票了解當前國人對台積電是否仍需要政策優惠和補貼的看法，並舉辦一場校際學生辯論賽，期望喚起國人對財經議題的重視，思索台灣未來經濟的發展。

臺灣大學和臺北商業大學將在5月21日舉辦一場「全球十強企業台積電還需台灣補貼？」的校際學生辯論賽，了解年輕人對這個爭議性話題的看法，期待真理愈辯愈明，台灣經濟能在台積電示範帶動下，其他產業能在獲得政策關愛得以出現神山級的企業，台灣經濟得以更多元化。

此次校際辯論賽特別邀請財經學者和專家擔任辯論賽的評選：元大投信董事長、投信暨投顧公會理事長劉宗聖，基金事（Webzz）金融科技公司創辦人、曾任貝萊德資產管理亞太區零售業務主管暨董事總經理張凌雲、樺晟集團金融科技與服務事業總監徐千婷和國立陽明交通大學光電工程學系教授暨鴻海研究院半導體所長郭浩中。

至於網路投票，在活動時間4月20日（周四）到2023年5月18日（周四）的23:59分止，前往活動網站（https://debate.yellow-stone.tw/）參與互動，就有機會抽 Line Points，互動累計積分最高者有機會獲得台北東京機票兌換券乙張，另有W Hotel、MOZTECH行動電源等多項好禮。