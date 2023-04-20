外銷訂單第1季是否落底 統計處態度偏保守

經濟部統計處今（20）日公布3月外銷訂單金額為465.8億美元，年減25.7%，陷入「連七黑」；今年第1季訂單金額為1,362.2億美元，同樣衰退逾二成。

下次外銷訂單前景同樣不樂觀，統計處預估，4月外銷訂單金額為410億美元至430億美元，年減21.0%至年減17.1%，恐陷進連續八個月負成長。

對於第1季是否已落底，統計處長黃于玲說，按照往例，台灣外銷訂單都是逐季成長，不過無法否認4月預估下來終端需求仍偏弱，認為第2季還是要看去化庫存速度，以及終端需求能否翻轉。

綜觀主要接單貨品，無論是科技貨品或傳統貨品全數吃黑，且跌幅都超過二成。資通信產品訂單金額為127.4億美元，年減26.3%；電子產品則一口氣衰退近三成，為近14年以來最大跌幅。

而在光學器材方面，3月訂單金額為15.3億美元，年減35.9%。黃于玲說，電視面板、筆電面板已經止跌回升，且部分尺寸電視面板3月價格甚至已呈現年增；然而因為筆電銷量疲弱，必須要等到新品發售，才可能帶動相關供應鏈需求。

蘋果近期宣布針對iPhone 14系列推出不同顏色，是否有助於解決去化庫存？黃于玲認為，資通信產品旺季往往都在下半年，雖然推出新品有助於帶動供應鏈，但要達到翻轉，還是要等到整體需求恢復。

而在傳統貨品方面，受到全球景氣走緩，業者對設備投資保守，導致塑橡膠製品、化學品皆呈現21%至34%衰退。

而對於石油輸出國組織（OPEC）本月宣布減產，是否可能墊高傳產訂單價格？黃于玲說，4月石油價格確實比3月高，但是與去年相比仍舊偏低，認為只能助於減緩部分產品訂單衰退幅度。

至於主要接單國家，美國、中國大陸及香港、歐洲及東協等四大接單地區均呈現衰退。其中，美國年減20.7%為近14年以來最大減幅，歐洲年減33.8%更是自1984年有資料以來，也就是39年來最大減幅。

日本地區2月呈現正成長，3月翻黑年減5.3%，但較其他接單地區來得好，主因是近期對於數位轉型、車用電子等晶片高，再加上剛好搭上筆電換機潮，所接單狀況比其他地區來得好，但仍受到整體大環境影響。

陸港地區3月訂單金額為103.2億美元，年減逾三成，減幅更是逐季擴大，顯示去年底疫情解封後，並未如預期讓台灣訂單出現「報復性」成長。統計處說明，大陸地區很多訂單都是來自於電子產品中間財，受到全球景氣衰退，造成消費性電子產品冷颼颼，也讓大陸訂單受影響。

而進一步分析後，黃于玲指出，大陸解封後3月商品零售出現9%的成長率，主要集中在汽車、油品；其次為服飾，顯示消費動能都展現在過往受到疫情影響的出遊及一般消費，預期要等到經濟及消費力道轉強才可能轉移到會挹注到台灣的消費性電子產品。

另外，台灣3月海外生產比為47.5%，為近十個月以來新低。統計處解釋，消費電子產品等海外組裝為主的高海外生產比產品受到國際買氣影響，訂單相對其他業者跌得高，所以相對減少較多。

據外銷訂單受查廠商對4月接單看法，按接單金額計算之動向指數則為46.2，顯示廠商預期4月外銷訂單會比3月還差。