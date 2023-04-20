電視面板報價續漲 集邦：估5月有望回到現金成本

集邦科技（TrendForce）今（20）日發布4月下旬面板報價，中大尺寸電視面板續漲。TrendForce研究副總范博毓預測，以4月全尺寸電視面板價格漲勢推估，電視面板價格最快在5月回到現金成本之上。法人指出，屆時面板雙虎友達（2409）及群創（3481），有望終結虧損。

范博毓表示，受到面板廠庫存水位低，以及維持調控稼動率的策略下，整體電視面板的供需趨向平衡狀態，在中國大陸內需市場針對電視面板備貨動能轉強下，電視面板價格在4月的漲價趨勢仍可延續，不過一、二線品牌客戶價格差異程度較大。二線品牌客戶多半只能接受面板廠的漲幅，而一線品牌客戶則仍保有一定程度的議價空間。

他指出，以4月電視面板價格來看，全尺寸都維持上漲態勢，預計32吋漲1美元，43吋漲3美元，50吋漲6美元，55吋漲7~8美元，65吋漲13美元，75吋漲10~11美元。他並推估，若按此價格上漲趨勢，電視面板價格最快有機會在下（5）月即可到現金成本水位之上。

范博毓表示，Monitor面板價格在3月轉為持平後，目前觀察部分消費性機種需求有開始轉強的跡象，包括高階電競機種，以及一部分的入門平價機種。一方面來自於下游客戶的回補庫存需求，另一方面也是針對中國大陸內需接下來的618促銷預作準備。因此，預期4月的Monitor面板價格全尺寸將維持持平態勢，

至於，Notebook面板需求進入第2季後，Chromebook需求近期有較明顯的回溫，但其他主流機種的動能，仍受制於品牌客戶持續去化手中庫存，因此暫未見到明顯的增溫。他預期4月的Notebook面板價格將持續維持在持平水準。品牌客戶庫存去化的狀況以及面板需求動能何時開始明顯增溫，將是面板價格能否起漲的關鍵。