台達攜手新光保全 投資BIM建築資訊模型廠天茶智能科技

台達電（2308）今（20）日宣布與新光保全深化策略合作，繼去年簽署合作備忘錄後再攜手投資在建築資訊模型BIM（Building Information Modeling）領域擁有領先技術的天茶智能科技，完整智慧建築數位化管理的重要基石。

台達與新光保全的策略合作主要由台達提供多元先進的樓宇自動化解決方案，加上新光保全豐富的物業服務及營運經驗，共同為客戶提供智慧建築解決方案，為使用者提供更聰明、體貼的建築體驗。

新光保全總經理洪國超表示，台達長期投入樓宇自動化領域的創新技術發展，在建築管理系統、安防、照明、空調、能源管理等系統都有豐富的技術及經驗，更是綠建築、智慧建築及健康建築的倡導者，與新光保全的理念十分相合。相信藉由和台達更進一步的合作，可以讓新光保全為客戶提供更全面優質的智慧建築體驗。

台達樓宇自動化事業群副總經理江文興表示，新光保全長期深耕安全服務的發展並多角化經營，積極耕耘智慧生活解決方案，相信新光保全多元事業的豐富產業及物業管理經驗，能夠結合台達的解決方案，共創市場並提升進化，更加貼近使用者的需求。

建築管理系統一直是建築子系統智慧化整合的關鍵，台達獲得2021 BIM Award數位應用創新獎營運維護應用首獎的iBMS智慧建築維運平台即以建築資訊模型BIM作為基礎，投資天茶智能科技將有助於台達深化BIM技術的應用，為客戶提供更高效的管理平台。

建築中的子系統繁雜而分散，導致資源無法有效被管理利用，不論是追求節能或體驗的優化，都有賴於建築系統的數位化及整合。天茶智能科技為江陵建設開發集團之關係企業，所專精的建築資訊模型BIM是能整合各種建築資訊於3D模型中的系統技術，不只能用於建築規劃、建置時期的模擬，在營運期間結合建築管理系統能提供數位化、視覺化的管理介面，大幅提升管理的效率及品質，其方案已被眾多住宅、醫院、國內外辦公大樓、智慧工廠等場域採用。

台達與新光保全在建築弱電服務領域已合作多年，有許多合作的成功案例，例如攜手為啟用超過30年的新光醫院的樓宇自動化控制系統進行升級，在不影響醫院運作前提下，更新空調、熱泵等系統，並進行樓控系統全面的更新及整合，提供能源管理監測、可視化報表等便利功能，助醫院建築營運管理全面升級。在策略合作之下，雙方將持續整合技術及經驗，為園區、商辦、飯店等各領域的客戶提供更完整的智慧建築解決方案。