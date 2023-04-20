鴻準尋找生技生醫千里馬 2023 H.Spectrum+開始徵件

鴻準精密工業所屬H.Spectrum+ 健康金鳳凰國際加速器，去年經過徵選後，以直接投資或提供技術合作方式，協助3家生計公司加速商業運轉，H.Spectrum+執行長魏義旻今日宣布，2023年的徵件海選活動開跑，聚焦生物科技、 醫療AIOT產業，並擴大辦理，增設「國際組」與「創意組」，歡迎國內外醫學相關科系、醫療從業人員報名。

魏義旻表示，全球人口老化趨勢，生物科技、智慧醫療產業方興未艾，全球新冠肺炎漫延，更加速相關產業發展，帶來嶄新龐大商機。

魏義旻說，鴻海集團創辦人郭台銘看好國內生技生醫的創新能量，將聚焦從「科技、創新、生醫、國際」的方向，挹注集團資源，經遴選勝出團隊將由鴻準直接投資、提供技術合作，加速商轉，與國際接軌。

H.Spectrum +健康金鳳凰國際加速器今年徵選類別有：智慧醫療、醫材、醫療設備、精準檢測、預防醫學、生物科技，線上報名即日起到6/30止，經初選、複選將選出至少30隊加速器團隊、國際團隊至少10隊進行輔導，第四季舉行成果發表。

魏義旻說，將重點支持「生技新創」的高速發展，多元導入集團豐沛的資源，打造台灣與國際的新創生態系，透過生技與科技人才跨域商業合作，扶植加速創新團隊，希望在智慧大健康的領域打造出台灣的「護國群山」。

徵案活動將在北中南舉行說明會，對國內新創與創新企業廣發英雄帖，今日首場說明會在高雄亞灣新創園啟航，5月9日在桃園虎頭山創新園區、5月11日回到台北創新實驗室舉行。