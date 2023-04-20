中美芯片戰或將給台積電復甦帶來風險

集微網消息，據路透社報導，由於全球半導體供應過剩，台積電於周四公佈的季度收益將同比下降5%，但今年晚些時候全球半導體需求應該會反彈。相比起來，中國大陸對美國芯片製裁的報復性策略更令台積電擔憂。

自從美國加強製裁以阻礙中國大陸半導體發展以來，中國台灣半導體製造公司迄今仍相對沒有受到影響。台積電在尖端芯片領域擁有無可匹敵的優勢，這意味著即使它沒有中國大陸，也有很多其他買家。2020年，華為被列入美國黑名單後，台積電失去了主要客戶，但由於蘋果、AMD和其他公司的大量訂單，台積電該年的銷售額仍猛增31%。

即便如此，台積電看起來還是很脆弱。中國大陸的網絡安全監督機搆正在讅查美光科技的產品，隨後可能會對更多的西方公司進行調查。《芯片戰爭》的作者米勒認為，中國大陸可能會通過正式或非正式的技術進口壁壘，對銷售給中國大陸消費者的本地和外國公司施加壓力，要求其購買本地製造的零部件。

這將在兩個方面傷害中國台灣公司。首先，由於中國大陸的慷慨資助和補貼，中芯國際等較小的中國競爭對手正在積極擴大成熟技術的生產，如28納米及以上的芯片。這些產品可能不像為最新iPhone提供動力的先進芯片組那樣利潤較大，但它們去年仍佔台積電收入的30%以上。

其次，即使中國大陸公司只佔台積電的11%，台積電其他客戶對中國大陸的接觸也要多得多。例如，高通2022年來自中國大陸的收入達280億美元，佔其總銷售額的64%。如果手機製造商在當地購買或開發自己的芯片，高通可能會削減對台積電的訂單。中國大陸如何應對美國的壓力將決定台積電的復甦範圍。

分析師表示，台積電預計在截至3月的三個月內淨利潤為1925億新台幣（63億美元），比去年同期減少5%。

今年1月，台積電表示，其2023年的資本支出將在320億至360億美元之間，而2022年為363億美元。