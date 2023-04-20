特斯拉上季營益率大減 陸行之憂整個產業鏈面臨降價壓力

特斯拉周三盤後公布財報，上季營益率11.4%，季減4.6個百分點，剔除部分項目的每股盈餘是85美分，特斯拉股價在盤後交易應聲下跌；資深半導體產業評論家陸行之認為，特斯拉近期價格殺太兇，影響財報表現，他表示，特斯拉營益率是全球車廠之首，上季大幅下殺恐造成全球車廠獲利大崩盤，接下來就是整個產業鏈（包括車用半導體) 都會有降價壓力。

特斯拉周三盤後公布財報，在中國大陸和美國在內多個市場降價以提振需求的作法下，雖然擴大營收但擠壓了利潤率，淨利急遽下滑；在止於3月的第1季，營收增加24%到233.3億美元，與彭博訪調預估的233.5億相差不多。

但是淨利較去年同期大減24%到25億美元，遠低於一年前的33億美元。剔除部分項目的每股盈餘是85美分，略低於彭博匯編得出的86美分預估均值。自由現金流跌至兩年低點4.41億美元，分析師此前預計為32.4億美元。

特斯拉為保住領先的市占率頻頻調降汽車售價，上季營業利益率11.4%，不如前一季的16%和一年前的19.2%。毛利率19.3%降到2019年第4季以來的13季最低，大約比一年前創下的峰值低了10個百分點。不同尋常的是，特斯拉這次沒有單獨列出分析師密切關注的汽車業務的利潤率，2022年初時達逾30%。

陸行之今（20）日針對特斯拉的財報提出看法及分享，他表示，特斯拉的財務數據毛利率不如市場預期近1.8 個百分點，營業利益率不如市場預期近1.6個百分點，主要是近期價格殺太兇。

陸行之說，特斯拉過去的營業利益率為全球各大車廠之首，營收占全球5%，獲利占1214%，通常為平均的2倍以上。

他認為，特斯拉這次營益率季度下殺近4.6個百分點，「肯定造成全球車廠獲利大崩盤，平均營業利潤率可能將從去年第4季的7%砍半到4%以下，首當其衝的是已經虧損累累的全球及大陸的電動車新勢力，當然GM、福特、上汽、日產離虧損也是一步之遙。接著就是整個產業鏈（包括車用半導體) 都會有降價壓力」。

陸行之同時分享平時整理的數據及看法，第一，今年第1季平均車價為47,208美元，季減10%，年減13% ，造成其電動車整體毛利率(21.1%)及去除 regulatory credits 的毛利率(17.7%) 年度下跌近12個百分點，顯示出公司說的持續降低生產成本動作並不明顯。

第二，因為殺價保市佔，第1季每車利潤年比砍半，季度砍40%剩下不到 5,600美元，第2季再殺下去，可能不保3,000美元。

第三，特斯拉過去的營業利潤率為全球各大車廠之首，這次季度下殺近4.6個百分點，肯定造成全球車廠獲利大崩盤，首當其衝的是已經虧損累累的全球及大陸的電動車新勢力，接著就是整個產業鏈（包括車用半導體) 都會有降價壓力。

第四，特斯拉庫存達2.29月，季增10% ，年增52%，全球整車庫存達15天，季增15%，年增 400% ，表示還是生產過剩，第2季殺價保市佔策略應該會持續。

第五，特斯拉所驅動主導的全球大降價，肯定會造成明年電動車需求大爆發，未來8年內主要國家電動車取代油車加速超過50%，油車龍頭轉身太慢的肯定很慘，Tesla 充電站分享給其他車廠的獲利模式，Tesla Cybertruck 下半年量產，Tesla 25,000 低價／低成本 Model 的量產計畫，蘋果何時才會推出電動自駕車也是觀察重點。