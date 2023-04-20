供應鏈重組正在加速 謝金河：台灣製造業衝擊最大

財信傳媒集團董事長謝金河今天指出，全球供應鏈重組正在加速，台灣的製造業以代工為主力，受到衝擊會最大。拔不出中國的企業，未來調整可能比較辛苦。接下來的企業洗牌，重組會更加激烈。

謝金河在臉書指出，這兩天又有蘋果庫克的新聞發布，才剛剛結束北京訪問的庫克，這回現身在印度，為印度蘋果門店展店造勢，除開啓印度市場，將來印度也將逐漸取代蘋果在中國的生產基地角色。作為全球市值最大的企業，蘋果可以說是動見觀瞻。

他說，這三個月來，庫克先到日本然後到訪北京，參加中國企業家高峰論壇，宣示蘋果要與中國共同成長；這次到印度，像是開發新市場，更重要是進行供應鏈重組。在這個目標下，所有蘋果供應商勢必跟著蘋果的生產基地移動，衝擊最大的是鴻海，河南鄭州的生產基地正快速萎縮。

謝金河表示，最近又有Dell創辦人Michael Dell站出來要求客戶減少對中國零組件依賴，台灣的個人電腦，筆記型電腦的生產基地幾乎都在中國，Dell這個指令下達，林百里的廣達立即採取行動，部分生產線將移到越南。

地緣政治衝突加劇，謝金河表示，從半導體，伺服器，到很多傳統產業都受到影響，運動鞋大廠NIKE宣布完全結束俄羅斯市場的營運，也宣布在中國的APP停止運作。

謝金河進一步指出，葉倫倡導的Friend Shoring正加速產業供應鏈加快移動步伐，台灣製造業以代工為主力，受到衝擊會最大，也會產生嬴家與輸家。