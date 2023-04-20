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台積電想拿150億美元補助沒那麼簡單？陸行之這麼看

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
陸行之。記者蘇健忠／攝影
陸行之。記者蘇健忠／攝影

根據華爾街日報（WSJ）報導，台積電（2330）正在向美國政府尋求150億美元的建廠補貼，但反對一些附加條件；資深半導體產業評論家陸行之表示，看起來台積想跟美國政府到補助沒那麼簡單，「結果就是台積電延後擴產，看誰需要誰，誰才會讓步」，他同時認為，「外資也希望台積把美國投資放緩，這樣才不會急著下修整體獲利率」。

WSJ引述知情人士報導，台積電對可能要求其分享工廠利潤，並提供詳細營運資訊的規定，感到擔憂。台積電去年12月把亞利桑那州建廠計畫的投資規模增加兩倍多，達400億美元。

知情人士透露，根據美國晶片法案，台積電可望獲得約70~80億美元的稅額減免，同時，台積電也正在爭取商務部的補助款，希望在亞利桑那州的兩座工廠，可分別獲得約60~70億美元的補貼，使來自美國政府的補貼總額達到150億美元。

陸行之表示，「華爾街日報幫台積電出聲了」，「看起來是要跟美國政府拿個150億美元補助 (其中7080億美元是稅金獎勵，剩下的6070億美元應該由美國商務部決定的贈款，總計占台積電美國廠總投資額400億美元的37.5%）沒有這麼簡單」。

陸行之說，根據華爾街日報的報導，台積電對提供財務報表，各種營運假設條件，客戶資料等很擔憂資料外流，也擔心分享利潤限制公司獲利空間，拜登政府及美國商務部為保護美國納稅人的錢及要求分享超額利潤，似乎也不肯讓步就直接開張空白支票給台積電。

陸行之認為，「我看結果就是台積電延後擴產，看誰需要誰，誰才會讓步」；他進一步說明，在先前就說過很多次，台積電美國擴產問題真的很多，像是跟美國買個保險分散風險的概念，長短期對台積電獲利會攤薄，股東沒啥好處。

陸行之強調，「老實說，我認為外資也是希望台積電把美國投資放緩，這樣才不會急著下修整體獲利率」。

台積電 美國商務部

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