外資圈在台積電法說會前大猜題 預估第二季EPS 6.7元

台積電（2330）法說會將在今（20）日下午登場，而美、日等國際大行在法說會也依據產業各狀況，進行大猜題，目前預期第2季營收平均約季減6.7%，下半年業績將較上半年成長約二成，其中，第1季每股稅後純益（EPS）約7.5元，第2季則是6.7元。台積電今日早盤則在上漲1%以內震盪游走。

法人圈在台積電公布不如預期的第1季營收後，即開始第2季營運可能狀況，在今日法說會前，初步評估狀況也陸續出爐，其中，外資圈的動作最為積極。

其中，美系大行即預估，由於成熟製程疲弱，預期今年營收下降8%，並預估第2季營收下滑4.7%，其中，7奈米產能利用率上半年45~50%，下半年為55%，5奈米產能利用率下調至75%，下半年8吋成熟製程產能利用率預估下調至75%，並預期今年資本支出維持320億美元，明年資本年則由360億美元下修至320億美元，預估第1季EPS為7.05元，第2季6.37元，全年為29.06元。

日系券商間看法則略有不同，一家認為，台積電第1季營收不如預期主要是匯率問題，預估第1季EPS為7.6元，第2季營收較上季下降低個位數，並為全年低點，下半年營收會有顯著的回升，較上半年成長20%以上，但是與去年同期持平。

另一家則認為，由於半導體去年第4季庫存再度升高，手機市場也沒有明顯回溫，下半年恢復速度較預期慢，預估今年營收較去年下滑，其中，ChatGPT無法改變今年的半導體周期，預估第1季EPS為7.89元，明後年在先進製程領先地位擴大，且增加蘋果、英特爾、高通的市場份額，複合成長率會達20%。

若以各家國際大行的預期平均來看，第2季營收預估約季減6.7 %，第1季EPS為7.5元，第2季EPS約6.7元，全年EPS為31.8元，在法說會後，依據台積電實際公布數與未來展望，是否優於法人圈預期、或不如預期，將左右股價後市。