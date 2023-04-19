推出百萬日圓電動車？鴻海：屬於長期目標

鴻海（2317）電動車策略長關潤（Jun Seki）喊出計劃推出百萬日圓（約新台幣23萬元）的電動車，鴻海今（19）日表示，這是鴻海長期目標，短期與中期，鴻海仍將鎖定3萬到5萬美元（約新台幣92萬元到152萬元）的市場，以達到2025年拿下全球5%電動車市占率的目標，隨著價格下滑與規模不斷擴大，預期鴻海的市占率可望持續提高。

關潤接受日本共同社專訪透露，為普及電動車，力爭推出售價約100萬日圓的電動車款產品。他說，隨著愈來愈多其他產業的公司進軍汽車業，鴻海收到了石油生產商和鋼鐵製造商等，有興趣銷售自家電動車公司的詢問。

關潤說，鴻海的目標是提供平價汽車，以滿足買不起現有電動車的消費者需求，將利用透過電子製造所取得的專有技術，來降低製造電動車的成本。目前電動車太貴而且不方便，如果這些問題獲得解決，人們就會轉向電動車。

他說，純電動車比汽油動力車更貴，主要是因為昂貴的電池和先進的自動駕駛等先進技術。鴻海將保持其產品樸實單純以降低成本，「我們不會在我們的汽車上添加任何不必要的東西」。

鴻海發言人巫俊毅今天表示，目前汽車是封閉式供應鏈，並由一階（Tier 1）供應商主導，使得價格居高不下，鴻海將把資通訊（ICT）的開放平台導入電動車供應鏈，讓更多供應商加入，使得開發速度變快，規模變大，成本跟著降低，讓全球有更多人可以享受電動車，這從設計到供應鏈都要改變，需要許多突破性創新，長期來看，鴻海會拓展至百萬日圓的市場。

鴻海是否為電動車的價格破壞者？巫俊毅指出，價格是由客戶決定，鴻海短期與中期的目標，仍是2025年全球電動車市占率達到5%的目標，要達成此一目標，集團鎖定3萬美元至5萬美元的電動車市場。

巫俊毅表示，鴻海希望在電動車產業提供創新的商業模式，鴻海只是眾多提供者之一，客戶可以有更多選擇，這將打破既有汽車產業被少數大廠主導的局面。

至於美國降低通膨法案（IRA）公布電動車補貼清單只剩下美國汽車品牌，巫俊毅認為，補貼是要推廣電動車在美國製造，並打造自身供應鏈，把就業和產業創造的價值留在美國，這會帶動電動車產業朝向輕資產與設計車輛為主的方向發展，因此，將有越來越多的車廠，選擇外包給鴻海這樣的專業廠商製造。