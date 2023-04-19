台積電有望赴德投資？德勒斯登科技大學與這四校簽MOU

繼國科會與德國聯邦教育研究部（BMBF）簽訂科技合作協議（STA）之後，德國薩克森邦（Saxony）科研訪問團現正在台灣進行訪問，並於18日拜會國科會主委吳政忠。據轉述，薩邦希望能與我在半導體人才培育及研發上共同合作，而這次隨團訪台的德勒斯登科技大學，將分別與台大、清大、陽明交大及台科大等四校簽署學術合作備忘錄。

國科會是在今年3月21日與德國聯邦教育研究部（BMBF）簽訂STA，一個月不到，蕯邦是一個訪台的德國科研訪問團，而薩邦首府德勒斯登（Dresden）是歐洲最大的半導體聚落，德勒斯登科技大學將與我國主要大學進行半導體合作。學界科研合作先行於投資，科技圈盛傳，台積電（2330）到當地設廠可能性很大。

德國薩邦（Saxony）科研訪團是由薩邦學術、文化暨旅遊廳廳長 Sebastian Gemkow率團，成員包括：德勒斯登科技大學校長Ursula M. Staudinger、曾任德國教育研究部（BMBF）常務次長Wolf-Dieter Lukas與學術處長Herbert Zeisel、及德國弗勞恩霍夫研究協會光子微系統研究所（Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems, IPMS）研發顧問與研究員等一行10人。

吳政忠於18日接見訪團時表示，薩邦首府德勒斯登是德國的科技重鎮，期盼未來在台德STA的架構下，雙方能在微電子及半導體等領域進行人員交流、共同研究及人才培育。

Gemkow回應，台灣在半導體相關技術及產業發展具有領先地位，薩邦希望能在半導體人才培育上、及相關技術及產業上共同合作。

蕯邦科研團並拜訪國科會轄下國研院，簽署雙邊科研合作協議；此外也拜會教育部及竹科管理局，並由德勒斯登科技大學分別與台大、清大、陽明交大及台科大等四校簽署學術合作備忘錄，未來雙方將共同推動學者交流互訪、年輕人才培育及共同學位。