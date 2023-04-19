搭載夏普獨家IGZO背板技術 元太打造全新電子紙產品

夏普SHARP與元太科技（8069）今天宣布共同推廣省電、環保、無害眼睛的電子紙顯示技術，夏普公司與元太科技攜手打造全新電子紙產品，目標將電子閱讀器全面彩色化，將於2023 TOUCH TAIWAN 系列展上首度展出。

元太科技為全球最大的電子紙製造公司，多年來一直致力於電子紙技術的開發與提升，近年來在電子標籤及電子閱讀器市場大有斬獲，並於2022年創下營收及獲利的佳績(營收300億台幣，營業利益92億台幣)。

為因應市場對電子紙全彩化及大尺化的需求， 2020年起尋求夏普SHARP公司合作；夏普具備先進IGZO背板技術及成熟的產能，以利元太科技開發和製造更符合消費者使用情境的電子紙產品，繼2023年3月29日公布雙方合作，夏普將在今年4月上旬推出42吋電子海報ePoster，先於日本市場做銷售。結合雙方的優勢，推動電子海報的普及性，為實現碳中和做出貢獻。雙方在技術和產品開發方面進一步加強合作，將在2023 Touch Taiwan展示雙方的最新成果。

此次展出的產品共有四項主要商品皆搭載夏普公司獨家的IGZO背板技術，有8吋300dpi Gallery、8吋 300dpi Kaleido、8吋BW以及8吋300dpi Flexible Gallery，打造出擁有「更高的解析度」和「更快的翻頁速度」以及「更省電」的電子閱讀器，為消費者帶來更好的閱讀經驗和價值。此次參展，雙方將展示最新技術和產品，展現出夏普公司元太科技在電子紙領域的專業實力和創新能力。我們誠摯邀請民眾於展會期間參觀，共同體驗和探索全新的電子紙產品。