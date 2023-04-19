揮軍AR應用領域 鴻海攜富采開發新型Micro LED微顯示器

鴻海（2317）攜手富采（3714）旗下晶成半導體於「Touch Taiwan 2023」宣布，雙方已共同開發出一款新型0.12吋微顯示器，像素密度超過6,500PPI、藍光亮度達20萬nits的Micro LED樣品。雙方此次合作主要目的在於提高MicroLED效率，通過優化Micro LED晶片結構和採用新型薄膜保護技術，成功降低表面缺陷，改善外部量子效率，並提高產品可靠性。

考量到AR應用的高亮度需求，本次雙方合作開發此產品時，由擁有豐富三五族半導體製造經驗與先進製程技術的晶成，進行Micro LED晶片效率優化，以確保後續全彩轉換時，在亮度及晶片功耗上取得平衡；鴻海則採用自行開發的色彩轉換技術，進一步實現3,600PPI的全彩顯示效果。

一般高PPI全彩樣品，由於像素間距小，無法提供足夠的量子點光學密度，造成高亮度場景未被吸收的藍光洩漏造成顯示器普遍存在藍色光暈及全彩像素間顏色串色，鴻海的Micro LED製造技術採用半導體製程打造，透過高效率量子點色轉換，並搭配集團自行研發的反射式像素間光盾技術提供量子點足夠的吸收光學密度並防止顏色之間相互串色，產出高純度的紅光及綠光，達成全彩化顯示效果。

鴻海本次攜手富采進行藍光Micro LED製程開發及代工，並提高4um間距高效率藍光像素製程開發，長期目標是將資源投入具有成長潛力的應用，以達成差異化及技術創新。此產品可廣泛應用於智慧眼鏡、AR/VR等設備，集團將致力於協作與技術創新，以拓展在虛擬實境、擴增實境等元宇宙應用領域的商機。