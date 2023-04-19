科林研發新突破 證明人機協作將可加速晶片創新及降低成本

科林研發（Lam Research ）最近在Nature 雜誌發布一項運用AI人工智慧的研究方法，可加速晶片創新開發時程並降低開發成本，以滿足下世代晶片日益成長的需求。科林研發並強調，可讓晶片可加快實現製程工程的目標，而且成本只有一半。

科林研發指出，下世代晶片的複雜性不斷提高，將持續推動製程開發變得更具挑戰性、更加昂貴。為了尋求一種更有效的方法，科林研發的研究人員在研究中讓優秀的製程工程師與採用AI的電腦演算法進行了正面交鋒。

為了製造每個設計好的晶片或電晶體，經驗豐富和技術嫻熟的工程師必須先建立一個特別的製程配方，概述每個製程步驟所需的具體參數和排列組合。在晶片上建構這些奈米級的元件需要經過數百個步驟。製程步驟通常包括多次性地將薄膜材料沉積在晶片上，並以原子級精密度蝕刻掉多餘的材料。

目前半導體開發的這一重要階段，是由人類工程師運用他們的直覺和「反覆實驗」來完成。由於每個製程配方對晶片設計來說都是獨一無二的，而且有超過 100兆個可能的選項需要考慮，因此製程開發是費力、費時又費財，進而延長了突破下一個技術所需的時間。

目前，科林研發正在將該研究的關鍵成果納入其開發營運中。關於如何成功地整合人類的知識、技能和經驗與AI快速評估製程中眾多可能組合的能力，科林研發的研究提供了初步指導。透過使用「人先機後」的方法，將專業知識與AI相結合，使工程師在製程開發的繁瑣環節中跳脫出來，讓他們能夠專注於創新領域，探索因資源或成本限制，而無法實現的創新。

科林研發的技術管理總監、研究論文的主要作者和前製程工程師 Keren Kanarik 說，雖然AI在晶片製程中的應用仍處於起步階段，在可預見的未來，人類的專業知識和領域知識仍是必須的。這些結果將為我們指引出一條從根本上改變晶片製程開發的道路。