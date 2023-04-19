快訊

MLB／生涯200勝！克蕭7局9K無失分寫紀錄 勝率攀上巔峰

棄台論掀波 法國友台小組主席為何說「馬克宏是正確的」？

NBA季後賽／太陽布克狂轟38分擊沉快艇 保羅、KD中止難堪紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI風潮襲捲全球 半導體商機旺

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ChatGPT橫空出世、襲捲全球，在兩個月時間內吸引超過1億人註冊使用，再一次引爆人工智慧風潮。路透
ChatGPT橫空出世、襲捲全球，在兩個月時間內吸引超過1億人註冊使用，再一次引爆人工智慧風潮。路透

ChatGPT橫空出世、襲捲全球，在兩個月時間內吸引超過1億人註冊使用，再一次引爆人工智慧風潮，全球各大科技公司也更加積極的投入與推出自家AI技術與服務，在此趨勢引領之下，潛藏商機受市場注目，其中半導體產業鏈更是AI發展的重要基石，市場法人表示，台灣半導體產業實力雄厚，在手機、電動車、AR與VR等領域都提供關鍵技術，在全球科技趨勢中向來扮演重要角色，AI的發展更是進一步的驅動半導體需求，包括高階晶片設計、先進製程與先進封裝等都將明顯受惠，獲利能力長期居電子業之冠，其中更不乏成長前景佳，且也願意與股東分享營運成果的半導體企業，建議投資人不妨透過精選獲利能力與股息潛力俱佳之成分股為主的台灣半導體收益ETF來參與，一舉掌握股息股價雙收優勢。

群益台灣半導體收益ETF(00927)經理人謝明志表示，ChatGPT在全球爆紅，各界討論聲浪不斷，更走進日常生活，吸引不少民眾註冊體驗，影響程度被譽為AI界的iPhone，各大科技龍頭也紛紛搶進發展，料將帶動兩大需求爆發，分為高階AI晶片與提升AI晶片封裝效能的ABF載板，而台灣在全球半導體先進製程產能佔78%、全球ABF載板市佔率達49%，都是全球之冠，在市場需求提升，加上台灣IC設計服務公司全球競爭能力亦佳之下，半導體產業鏈可望進一步受惠，商機前景值得期待，為長期投資核心必備。

謝明志進一步指出，台灣半導體護國群山企業不僅全球競爭力、成長性與獲利能力俱佳，其中更不乏願意將經營成果分享給股東的企業，股利率表現誘人，可提供投資者在掌握台灣半導體產業投資前景之際，還能兼顧存股收益之需求，投資人可透過結合半導體主題及收益特性之台灣半導體收益ETF來參與。「群益台灣半導體收益ETF」在設計成分股篩選邏輯時同時考量成分股之獲利能力與股利率，指數會在每年5月與12月重新審核成分股，以精準掌握半導體高息股，以及搶先布局隔年具股息及股價成長潛力之半導體企業，以期提升息利雙收的投資效益。

台灣半導體先進製程產能與ABF載板市占率居全球之冠。
台灣半導體先進製程產能與ABF載板市占率居全球之冠。

半導體 IC設計

延伸閱讀

微軟傳自行研發AI晶片 不要太依賴高貴的輝達GPU

矽品獲GSMA認證 台首家可量產iSIM晶片半導體廠

全球晶片補貼競賽如火如荼 歐洲難望美亞項背

歐盟晶片法案達3方共識 430億歐元拚在地製造

相關新聞

台灣首台原子探針對外公開 專家曝台積電已在用

國研院半導體中心今對外公開「原子針尖斷層影像儀」（APT），是除台積電等業界外，首台由學術研究單位對外公開的設備，可提供...

矽品成台灣首家可量產iSIM晶片半導體廠

「GSMA SAS-UP全球行動通訊系統安全認證」為全球半導體產業資訊防護與實體安全管控頂尖標準，國際封測大廠矽品精密看...

科林研發新突破 證明人機協作將可加速晶片創新及降低成本

科林研發（Lam Research ）最近在Nature 雜誌發布一項運用AI人工智慧的研究方法，可加速晶片創新開發時程...

AI風潮襲捲全球 半導體商機旺

ChatGPT橫空出世、襲捲全球，在兩個月時間內吸引超過1億人註冊使用，再一次引爆人工智慧風潮，全球各大科技公司也更加積...

AI賦能與成長新驅力 加持機器人自動化後市

ChatGPT全球討論火熱，AI機器人、自動化投資題材表現強勁，包括電動車、雲計算，與物聯網等標的都具備強勁成長動能，第...

矽品獲GSMA認證 台首家可量產iSIM晶片半導體廠

日月光投控（3711）旗下封測大廠矽品精密今（19）日表示，看好iSIM產品未來將是智慧型手機與AIoT行動通訊主流晶片...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦