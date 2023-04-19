AI風潮襲捲全球 半導體商機旺

ChatGPT橫空出世、襲捲全球，在兩個月時間內吸引超過1億人註冊使用，再一次引爆人工智慧風潮，全球各大科技公司也更加積極的投入與推出自家AI技術與服務，在此趨勢引領之下，潛藏商機受市場注目，其中半導體產業鏈更是AI發展的重要基石，市場法人表示，台灣半導體產業實力雄厚，在手機、電動車、AR與VR等領域都提供關鍵技術，在全球科技趨勢中向來扮演重要角色，AI的發展更是進一步的驅動半導體需求，包括高階晶片設計、先進製程與先進封裝等都將明顯受惠，獲利能力長期居電子業之冠，其中更不乏成長前景佳，且也願意與股東分享營運成果的半導體企業，建議投資人不妨透過精選獲利能力與股息潛力俱佳之成分股為主的台灣半導體收益ETF來參與，一舉掌握股息股價雙收優勢。

群益台灣半導體收益ETF(00927)經理人謝明志表示，ChatGPT在全球爆紅，各界討論聲浪不斷，更走進日常生活，吸引不少民眾註冊體驗，影響程度被譽為AI界的iPhone，各大科技龍頭也紛紛搶進發展，料將帶動兩大需求爆發，分為高階AI晶片與提升AI晶片封裝效能的ABF載板，而台灣在全球半導體先進製程產能佔78%、全球ABF載板市佔率達49%，都是全球之冠，在市場需求提升，加上台灣IC設計服務公司全球競爭能力亦佳之下，半導體產業鏈可望進一步受惠，商機前景值得期待，為長期投資核心必備。