美股平盤作收 法人：市場靜待台積電法說

美股4大指數幾以平盤作收，法人分析，台股近日交易氣氛觀望，指數走勢震盪，研判是在等待明天登場的台積電法人說明會結果，以及觀望企業第1季財報。

道瓊工業指數微跌10.55點，或0.03%，收在33976.63點；標準普爾500指數微漲3.55點，或0.09%，收在4154.87點；以科技股為主的那斯達克指數微跌4.31點，或0.04%，收在12153.41點；費城半導體指數小漲11.041點，或0.36%，收在3077.720點。

觀察台股產業動向，智慧顯示展Touch Taiwan 2023今天在台北南港展覽館1館登場，共計有來自10國家、295家廠商參展，使用862個攤位，從顯示器出發連結上中下游供應鏈及應用端，包括友達、群創、元太、明基材等都將與會，相關概念股表現將受到關注。

另外，包含裕隆、中華車、立隆電等今天皆將召開法說會。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪時指出，台股近日交易氣氛觀望，先前漲多的中小型個股也拉回修正，顯示投資人在等待明天登場的台積電法說會為市場釋疑，以及觀望企業第1季財報結果。