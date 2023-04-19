Yole分析：先進封裝是NAND和DRAM技術進步的關鍵因素

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集微網消息，先進封裝極大地促進了存儲器封裝行業的發展，推動了企業發展和創新，對此，知名半導體分析機構Yole做了分析。

該機構分析，總體而言，預計到2028年，存儲器封裝收入將達到318億美元，2022 -2028年複合年均增長率為13%。

DRAM的年複合年均增長率（2022 -2028）約為13%，在2028年將達到約207億美元，而NAND增速更快，年複合年均增長率（2022-2028）約為17%，其封裝收入預計到2028年將達到89億美元左右。

引線鍵合主導著存儲器封裝市場，其次是倒裝芯片。

全球半導體封裝測試服務（OSAT）佔內存封裝收入的三分之一以上。

2022年，整體獨立存儲器收入約為1440億美元，不包含測試的整體存儲器封裝收入預計為151億美元，相當於整體獨立存儲器收入的10%左右。Yole Group旗下的Yole Intelligence預測，這一部分2028年收入將達到318億美元，年複合年均增長率（2022 -2028）為13%。

先進封裝已經成為NAND和DRAM技術進步的關鍵因素。在不同的先進封裝方法中，混合鍵合已經成為最佳解決方案，可以製造更高比特密度、更高性能存儲器件。

無論其是否旨在實現更高的性能還是更小的外型尺寸，先進封裝在存儲器價值方程式中越來越重要。2022年，先進封裝佔儲存器封裝收入的47%，到2028年，先進封裝將佔77%。

引線鍵合是主要的封裝方法，廣泛應用於移動存儲器和存儲應用中。其次是倒裝芯片封裝，其在DRAM市場不斷拓展。

雖然引線鍵合封裝可能仍能滿足DDR5性能要求，但分析師預計，DDR6必須具備倒裝芯片封裝。

WLCSP正廣泛用於消費者／可穿戴應用中，這些應用要求外型小巧，如真實無線立體聲耳機。其也用於低密度存儲器設備，如NOR閃存、EEPROM和SLC NAND。

Yole Intelligence存儲器部門高級技術和市場分析師Simone Bertolazzi博士認為：「隨著倒裝芯片封裝已成為數據中心和個人電腦DRAM模塊的標準配置，先進封裝在存儲器業務中也越來越重要。」

半導體

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