AI帶旺台廠商機！分析師點名「這6檔」廣達、仁寶入列

隨著AI浪潮席捲全球，代工大廠仁寶（2324）董事長許勝雄就曾指出，AI技術將有效助攻生技產業與不同領域資源的結合，最終將與電子業一樣併立於護國神山群。對此，永誠投顧分析師陳威良從全球人民福祉的角度出發，超前部署AI智慧醫療皆是創造一個政府、與人民雙贏的社會，並列出6大已切入智慧醫療的相關台廠，提供投資大眾參考。

據永誠投顧提供資料顯示，目前1. 研華、2.廣達、3.群創旗下睿生光電、4.友達、5.仁寶、6.宏碁智醫，以上六間大廠皆已投入智慧醫療及AI運用的行列，其中涉略的領域又包括：智慧病房、AI輔助判讀、醫療雲端平台、隨身(拋棄式)心電圖穿戴裝置、智慧手術室、眼科檢測與診斷、醫療資訊整合管理、遠距醫療、長照智慧醫院、AI眼底篩檢系統等。

陳威良指出，掀起一波AI 浪潮的ChatGPT 奪得世界注目後，又因個人隱私等等問題被多國列入禁用。然而AI技術的進步及應用不僅於此，更被應用與結合在醫療研究上；截至目前，美國已將AI導入醫材，使AI成為醫材的一部分。若要再更進一步，便是擴大AI應用範圍，讓AI能夠協助醫療決策、提升療程效率、增進醫病關係、亦可減少醫療照護成本。