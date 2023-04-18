伊雲谷雲世代峰會開講！大談混合雲架構 釋資安利多

數位轉型服務商伊雲谷（6689）於今（18）日受邀參加「AWS 雲世代資安戰略峰會」，並由旗下網路資訊安全部總監賴厚昌擔任講者，透過分享「混合雲架構」之下的資安韌性實踐等主題，向與會者分享團隊在資安領域的經驗和見解。伊雲谷指出，團隊相信透過這樣的交流和分享，可以共同探索最佳的平衡點，提高數位韌性和資安應變能力，保障業務的永續運作。

伊雲谷指出，團隊長期致力於提供企業級雲端服務、並整合多雲，不只以雲端優勢解決企業IT維運的困境，也將企業級應用搬遷上雲，結合大數據、人工智慧等加值應用，以及商業應用情境式顧問服務，帶動企業「以新方法經營商業模式」提供客戶專業的一站式雲端解決方案。

此外，伊雲谷更具備製造業、工業等專業整合經驗，結合OT營運技術與IT資訊技術，協助企業夥伴進行雲 / 地整合，建立IoT生態系，並提供企業永續諮詢服務，加速企業邁向智慧工廠。 伊雲谷持續精進服務品質與專業，具備微軟大量授權解決方案合作夥伴(LSP)資格，全面提供專業數位轉型工具。

伊雲谷透露，團隊以微軟永續雲為基礎，進一步打造三步驟模組化ESG永續服務，第一步由永續顧問協助企業擬定淨零Roadmap，第二步則是協助企業導入以國際規範為標準的雲端碳盤查工具，助企業打破資料孤島，即時可視化資訊，便於企業分享與落實永續成效，第三步透過商業智慧分析工具，產出永續洞察，藉此持續改進減碳活動。藉此擊破企業減碳障礙，加速減碳進程。