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國巨將在北馬其頓首都 進行2.05億歐元設廠案

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件大廠國巨（2327）與北馬其頓共和國（Republic of North Macedonia），今（18）日共同宣布雙方已簽訂投資協議。國巨將在位於北馬其頓首都史高比耶（Skopje）及東部大城什蒂普（Stip）的技術工業開發園區，於未來十年進行合計金額2.05億歐元的投資設廠案。

國巨經營管理層和TIDZ執行董事Jovan Despotovski，今天在國巨總部共同簽署投資協議，於雙方簽約的儀式中，北馬其頓總理特別透過視訊致詞，竭誠歡迎國巨的到來。

北馬其頓總理Dimitar Kovacevski表示，國巨是一家全球性的高科技公司，能夠在北馬其頓進行如此重大的投資，在此表示誠摯的歡迎和敬意。

國巨創辦人暨董事長陳泰銘則說，公司與北馬其頓一直保有長期業務合作的夥伴關係，基美（KEMET）在當地已設立兩座營運廠區和研發中心，主要生產專為電動車（EV）使用的電容器產品。

陳泰銘進一步說，北馬其頓具有策略性的地理位置、穩定的貨幣與有利的稅務環境，以及高素質的勞動生產力及極具競爭力的勞動成本等優勢，是國巨集團繼續擴大在歐洲業務規模的理想營運據點。

據悉，國巨在北馬其頓的2.05億歐元投資案，是該國自獨立以來最大的綠地投資（greenfield investment），新廠區將位於首都史高比耶（Skopje）及東部大城什蒂普（Stip）的技術工業開發園區 （TIDZ），預計將為當地創造超過3,900個就業機會。

國巨

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