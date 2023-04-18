信驊成全球第一大遠端伺服器管理晶片供應商 董座獲獎

信驊科技（5274）董事長林鴻明今（18）日在2023年國際超大型積體電路技術研討會(VLSI)上，獲頒潘文淵文教基金會ERSO Award，肯定林鴻明勇於挑戰開啟創業之路，專注於晶片研發利基市場，打造信驊成為全球第一大遠端伺服器管理晶片供應商，並將產品線擴及影像晶片相關領域。

潘文淵文教基金會董事長史欽泰表示，ERSO Award今年已然邁入第17年，共計表彰55位臺灣產業傑出領導人，期望延續科技人才開創產業的精神，帶動科技創新發展。

今年ERSO Award得獎人還有元太科技（8069）董事長李政昊、玩美移動創辦人暨CEO張華禎三位傑出企業領導人，史欽泰說，表揚得獎人在半導體、行動聯網、以及光電領域的貢獻卓著。

林鴻明在頒獎典禮上表示，信驊今日的成果來自於18年前敢於投入全新領域，期許所有科技創業者能夠無畏挑戰勇於創新，發揮卓越才能，幫助臺灣的半導體產業發揚光大。

信驊表示，林鴻明投入半導體產業超過30年時間，率領信驊以核心技術發展高附加價值產品以及創新應用，憑藉著強健的企業韌性締造營運新里程碑，創下信驊成立18年來，營收獲利每年連續成長的優異紀錄。

信驊指出，因應AI運算、高效能運算以及沉浸式多元運用等趨勢，將持續發揮研發實力，以平台綜效拓展產品應用深度及廣度，同步發展雲端企業解決方案及智慧AV解決方案，聚焦核心研發與人才培育，邁向下一階段永續成長。

信驊表示，針對雲端企業解決方案，除原先遠端伺服器管理晶片（BMC）外，已經朝PFR安全性晶片及BIC橋接晶片多元發展；而360度智慧AV解決方案則聚焦虛擬化智慧工廠應用，達成遠端虛擬巡檢及維護，並可提升移動及管理效率，創造智慧工廠自動化無人化的全新體驗，未來將朝向數位分身（Digital Twin）、無人巡檢、虛擬城市、虛擬教育以及虛擬娛樂等多角化發展，持續發掘無限潛在可能性。