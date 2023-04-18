台廠PCB產值2023年估下修至持平 復甦要看下半年

PCB產業正面臨景氣不佳的考驗，全球產值恐陷2020年來近三年來的衰退，台廠也難以置身事外，產值恐也將下修，但仍有望優於全球表現。台灣電路板協會（TPCA）理事長李長明今（18）日提到，由於經濟不景氣、產業庫存調整與新冠疫情紅利結束等影響，台廠PCB產值今年估將從原先樂觀個位數成長調整至持平，至於復甦則仍要看下半年。

台灣電路板協會先前2月曾發布預測指出，若下半年經濟消費復甦，台廠全年營收預估可達到9,178億元，年成長率為1.6%再挑戰新高。

不過，隨著市況變化與載板產業庫存調整加劇，上述數據將修正。

載板大廠欣興（3037）已預告市況急凍，先前知名研究機構prismark已經預告全球PCB產業產值恐衰退4%，全球PCB龍頭臻鼎（4958）在3月法說會上也引用相關數據並強調公司在產業景氣變化之際仍目標市占率持續成長。

面對媒體關注景氣議題，李長明也說，PCB產業景氣循環跡象看來，去年下半年已有跡象，過去景氣循環都約一年，從多面向來看下半年有望會好轉，至於能否樂觀跟去年一樣則是很難，因為去年基期太高落差會蠻大。

就欣興部分，李長明身為欣興電子資深顧問也提出他的看法。他提到，欣興首季營收跟年減近19％，估第2季會差不多、第3季會逐步起來，但預期產業不是V型反轉而是U型復甦，「目前已經在打底了，第3季有機會向上」，主要是看到產業界有釋出手機、NB庫存量降低的訊息或是低軌衛星地面接收的設備需求。