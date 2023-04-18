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由田將參展2023 Touch Taiwan 看好大陸面板擴廠需求

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

AOI設備廠由田新技（3455）今（18）日預告將參加智慧顯示展Touch Taiwan 2023，展出一系列針對未來高階顯示的檢測解決方案，看好大陸面板廠擴產與高階車載需求。

由田強調，公司在產品組合優化調整下，近年高階載板、PCB、半導體、顯示器各領域設備營收占比持續動態調整，於2022創下全年EPS12.55的傲人成績，公司針對2023年除持續廣化產業涵蓋及深化產業植基外，另因應東南亞產業聚落逐漸形成，公司穩步布局大中華區域外之銷售能量，多元策略帶動下，法人預估2023公司營收審慎樂觀、獲利表現穩健，中長期成長值得期待。

由田表示，顯示器行業經過一年半的庫存水位調整，供需已漸趨平穩健康，雖要回到過去遍地開花的大舉擴廠榮景尚需時間，但整體大環境漸趨轉好，接續仍然有新廠擴建，由田近期陸續接到大陸面板大廠8.6代線新廠In Line AOI、Mura檢測大單，下半年持續有新世代LCD 新廠擴廠設備商機洽談中。高世代線LCD檢測設備機構難度高且精度規格嚴謹，單台設備金額可達數千萬台幣，法人預估由田累計接單金額可觀，對公司營收有所挹注。

除少數面板大廠持續有擴產需求外，大部分面板廠紛紛進行產品結構調整，轉向IT、車載等成長型市場，由田針對後段面板模組檢測耕耘已久，點燈設備成功打入高階車載面板檢測，並可搭配Demura等功能，大幅提升產品良率。公司表示，持續觀望面板產業景氣，把持技術優勢並隨時勢進行調整布局，目標以高利基設備避免過往削價競爭態勢，穩步提升公司毛利率。

面板

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