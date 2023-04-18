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西門子與NVIDIA合作 展示挪威電池製造商Freyr Battery虛擬工廠

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
西門子採用NVIDIA Omniverse模擬協作平台，在漢諾威展中展出為挪威電池製造商Freyr Battery打造的虛擬工廠。圖/Nvidia提供
西門子採用NVIDIA Omniverse模擬協作平台，在漢諾威展中展出為挪威電池製造商Freyr Battery打造的虛擬工廠。圖/Nvidia提供

本周的漢諾威工業博覽會展中，西門子展出採用輝達（ NVIDIA） 技術的新一代 FREYR 電池工廠的數位模型。西門子強調，隨全球永續發展計畫持續增加和交通運輸快速電氣化，電池產業預計到2030 年將成長到 4000億美元。西門子和 FREYR的合作，即展現如何建造高效的大規模設計及營運的電池製造廠。

電池製造是電池價值鏈中的關鍵，製造商投資數十億美元建造新的電池工廠來滿足這個新的需求。

西門子和挪威電池製造商FREYR於周一宣布策略合作夥伴關係，西門子成為FREYR自動化技術方面的首選供應商，這使FREYR能夠擴大生產並極大化工廠效率。西門子並展示使用NVIDIA Omniverse模擬協作平台，延伸西門子和NVIDIA於去年宣布發展工業元宇宙的共同願景。

西門子特別選在全球最大工業技術展——漢諾威工業展中的西門子公開展示。這些展示包含來自FREYR在挪威的工廠的營運數據，並用3D模型呈現基礎設施、廠房、機械設備、人體工學、安全資訊、機器人、無人搬運車以及詳細的產品和生產模擬。

虛擬工廠是透過西門子的Launchpad展示，這是西門子在Omniverse平台上開發的預覽應用程式。此應用程式突顯出西門子Xcelerator與NVIDIA Omniverse平台的整合，使 FREYR 能夠滿足在固定儲能、電動交通和海洋應用等領域對於高密度且具成本效益的電池不斷增長的需求。

在第一個展示中，西門子持續透過現有和未來工廠的工業元宇宙模型，展示該公司的願景和技術能力。只需幾秒鐘，FREYR就可以使用基於Omniverse平台的西門子Launchpad上建立一個與潛在投資者或客戶的會議。然後，他們可以迅速引導瀏覽FREYR挪威工廠的數位模型，查看工廠外部環境以及檢視工廠內部當下的生產流程。

工廠內部快速導覽立即可以呈現出工廠的大小和規模。實時且物理精確的模擬展示了工廠內部的機器和機器人如何移動，甚至可以模擬複雜的流程。蒐集機器設備訊息的感測器可以實時顯示效能和人體工學評估。

在第二個展示中，工廠經理使用西門子Launchpad應用程式即可綜觀工廠整體營運狀態，迅速評估工廠成效。接下來，經理與虛擬工廠內製造「單元」（含有關鍵人員、機器和物品的一個策略位置）的同事啟動一個 Microsoft Teams 會議。然後，團隊可以檢查正有著低週期時間問題的機器人手臂，取得機器效能資料，識別特定週期時間問題，並查看帶有機器效能相關感測器數據的即時串流影片。

輝達也藉由此案例，強調西門子在漢諾威工業博覽會上的這次展示只是一個開始，愈來愈多產業將接受並導入工業元宇宙。

西門子 NVIDIA

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