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信驊董座林鴻明：今年產業景氣上半年辛苦 下半年有機會反轉

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
股王信驊董事長兼總經理林鴻明。記者李珣瑛/攝影
股王信驊董事長兼總經理林鴻明。記者李珣瑛/攝影

股王信驊（5274）董事長兼總經理林鴻明今（18）日表示，今(2023)年產業景氣走勢，上半年會比較辛苦；下半年隨著庫存去化，有機會反轉回溫。這從客戶營收已見起色，可以觀察出來。

林鴻明今（18）日獲頒2023 ERSO Award奬項肯定。表彰臺灣半導體、電子、資通訊、光電及顯示等產業有傑出貢獻的ERSO Award，於今天「2023　VLSI　TSA 國際超大型積體電路技術國際研討會」中宣布今年度三位得獎者。

潘文淵文教基金會董事長史欽泰表示，今年邁入第17年，共已表彰55位臺灣產業傑出領導人，期望延續科技人才開創產業的精神，帶動新科技產業創新發展。今年ERSO Award的得獎人包括信驊科技董事長暨總經理林鴻明、元太科技董事長李政昊、玩美移動創辦人暨CEO張華禎共3位傑出企業領導人，表彰他們在半導體、光電領域、行動聯網的貢獻卓著，期許未來持續發揮卓越才能，協助企業及產業提升競爭力。

ERSO Award肯定林鴻明董事長勇於挑戰開啟創業之路，成立信驊科技，在他的帶領下更讓信驊科技成為全球第一大遠端伺服器管理晶片供應商，也將產品線擴及影像相關領域，期望未來能夠持續為臺灣半導體及IC設計產業帶來更緊密的國際影響力。

信驊 半導體 光電

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