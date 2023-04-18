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AI賦能與成長新驅力 加持機器人自動化後市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球科技基金前十強
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ChatGPT全球討論火熱，AI機器人、自動化投資題材表現強勁，包括電動車、雲計算，與物聯網等標的都具備強勁成長動能，第一金全球機器人及自動化產業基金經理人張銀成指出，年初以來股價漲幅大，加上半導體股基本面持續調節，短線科技股震盪趨劇，不過，AI題材熱度高，機器人自動化相關標的股價可望狹幅震盪向上，後市機器人發展受惠新的驅動力加持，長線需求與成長趨勢依然可期。

AI題材挹注相關科技股表現，像是受惠AI發展帶動的微軟、Google、Meta、Tesla等，相較半導體股的下跌修正幅度輕鬆，部份個股仍見股價創高表現，張銀成指出，市場受到基本面調節，包括工具機訂單修正等，科技成長動能略見受阻，不過，受惠於ChatGPT發展熱度，機器人自動化相關個股股價具備支撐。

進一步分析，機器人、自動化投資題材仍主要關注效能的改善與提升，張銀成說，今年在ChatGPT大力推升發展進度下，包括AI發展所需算力、資料分析，及公用雲運用等，都見發展的提速與市佔的提升等，同時也藉由AI在實體領域的運用優化，加速機器人與自動化產業的發展進程。

瑞典機器人自動化大廠ABB，在近期發表的機器人發展報告中指出，機器人發展的三大驅動力，第一是全球勞動力短缺，包括：疫後人力的缺乏、人口老化，與低薪屈就意願等，預估至2030年全球將有8,500萬個職位空缺，將藉由機器人發展以填補勞動力缺口，同時賦予機器人新的任務。

第二是AI和自主技術的導入，使得機器人的使用入手容易度提升，這同時也會帶動跨出傳統製造業應用領域，像是電子商務、醫療保健、餐飲服務等；第三則是，藉由更多專業合作，跨領域產業結合等，也促進機器人持續創新趨勢發展。

此外，機器人自動化產業領域還有值得留意的發展方向，張銀成指出，機器人與自動化產業的發展，整合了由上而下、由軟而硬的領域，以Tesla為例，經營模式已由電動車，自動駕駛，進展到儲能業務等，全球推動2050淨零政策，降低石化能源、改善能源使用效率等，過去Tesla的發展可能在藉由AI、軟體技術的提升，強化自動駕駛效能，而今更在清潔能源的發展上，藉由降低石化運用、提升綠能發電等，同時建置綠能儲能設備等，創造新的營運收入模式。

張銀成說明，年初至今，半導體、機器人自動化等相關產業個股，不少標的股價漲幅大，同時出現超出市場預估目標價情形，進入第二季市場發佈財報與後市展望之際，開始呈現股價漲多調整的現象，整體操作上，會以漲多調節作為短期因應，不過，相關產業具備長線趨勢與需求動能，一旦股價調整達一定程度，總體經濟環境變數釐清、關注升息終端到來時點等，後續仍建議中性偏多操作，建議投資人採取定期定額、分批投資，掌握AI機器人長線趨勢動能財。

2023年機器人發展驅動力
2023年機器人發展驅動力

機器人 半導體

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