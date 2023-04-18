從光材到面板 宇瞻智動化檢測設備橫跨面板產業鏈

配合智慧顯示展19日登場，宇瞻科技(8271)也憑藉其深厚的光譜儀開發經驗，切入自動化光學檢測領域以來，將展出面板業全方位的總體解決方案。

TouchTaiwan展會預定19日到21日在南港展覽館一館4樓舉辦。宇瞻除展出上述的智動化面板總體解決方案，並將同步展出「主動式智慧防災系統」，此套系統內含多種防災方案，包括馬達預警診斷、設備/機房溫度監控、能源監控管理、新型防雷系統等，可依需求選用在面板製造廠與其他工廠、倉儲、企業總部…等，大幅提升場域安全性。

宇瞻表示，宇瞻將在Touch Taiwan智慧顯示/製造系列展中，展示其雄厚的面板檢測實力與豐富案例。

針對面板顯示產業鏈上下游的各式檢測需求，包含面板玻璃、膜材、背光模組…等上游材料元件，到中下游的各式應用面板，宇瞻智慧物聯團隊能協助客戶設計開發專屬的智動化AOI檢測機台。

宇瞻進一步表示，面板產業鏈上游涵蓋多種光學材料與各式零組件。光學材料包括：增亮膜、偏光板、導光板、彩色濾光片、擴散片、量子膜…等，每項材料各有不同的檢測項目與標準。宇瞻可客製化規劃，進行不同瑕疵與精度的混合檢測，並透過多重視角、不同光源、多方向性手法量測，精準檢驗出光學材料的各種瑕疵，像是異物、摺痕、壓痕、PVA紋路…等。

此外，宇瞻也能透過其專業的檢測技術，為其他材料與零組件開發高精準度的AOI機台，例如像是面板玻璃、背光模組，甚至能檢出鎳板模仁這類金屬治具的微小瑕疵與深度。

隨著面板生產技術推陳出新，從LCD、LED、OLED到Mini LED/Micro LED、Micro OLED...等，宇瞻亦不斷提升其檢測能力，透過AOI取代人眼，揪出各種面板種類的瑕疵。而目前廣泛應用在各種生活中的螢幕面板，從路上或商場經常可見的大型廣告螢幕、汽車上的各尺寸車載顯示面板，甚至小至僅1-3吋的穿戴式VR/AR眼鏡面板，皆含括在宇瞻的智動化光學檢測範圍中。