Touch Taiwan系列展19日登場 提升台灣顯示科技競爭力

年度顯示及智造科技盛典「2023 Touch Taiwan系列展」即將於4月19日至21日假台北南港展覽館一館4樓L區光廊盛大開幕，提升台灣顯示科技產業的國際競爭力。

行政院政務委員兼國家科學及技術委員會主任委員吳政忠、經濟部長王美花、文化部常務次長李連權、經濟部工業局局長連錦漳等政府長官蒞臨，並由TDUA理事長/友達光電執行長暨總經理柯富仁領軍與企業先進一同揭開展會序幕，典禮中將頒發GPA顯示器元件產品技術獎及SDAA智慧顯示應用大賞，鼓勵業者跨足產業、單位及領域三個面向進行創新，

今年以「跨域共創，連接未來」為年度展望，主打智慧顯示、智慧製造、先進設備、新創學研、工業材料及淨零碳排&新能源等六大主題，聚集眾多國內外產、官、學、研參與，匯聚將近295家指標廠商使用862個攤位，共同探討顯示科技的未來進展、創新應用、軟硬體整合方案及互動式體驗服務，是國內上半年度規模最大、最具指標性之國際電子製造產業盛會，期勉共創展會為國際型先進科技應用展示交流平台。

打造顯示與跨產業解決方案生態系是智慧顯示專區年度展出主軸，面板雙虎友達光電、群創光電引領重量級廠商，將以場域應用創新技術登場，包含元太科技、康寧、默克、GIS、明基材料、KLA、ViewSonic及緯創資通等。「智慧製造專區」則由攝陽、由田新技、台達電、東佑達、皮托、NTT等知名企業，擴大展示多種智慧製造解決方案，幫助企業實現數據串流生產智慧化的數位轉型需求。此外，元宇宙╳智慧製造主題館則邀請到方塊磚、佐臻、廣懿、谷林運算、宏明及機智雲等廠商，展示元宇宙和智慧製造結合應用，帶領業界先進探索未來製造業的拓展和應用前景。

Micro LED逐漸進入大型顯示器、車載產品、AR/VR眼鏡、手機、穿戴式用品等領域應用，Micro & Mini LED專區順應潮流動態，邀請富采集團領軍旗下公司晶元光電、隆達電子、晶成半導體、元豐新科技葳天科技共同展出之外，還有斯託克精密、漢民科技、東捷科技、台灣基恩斯、晶彩科技、宏惠光電、梭特科技、錼創科技、台灣信越、聚積科技等廠商蒞臨現場，大秀輕薄、高效率、功耗低、體積小的Micro & Mini LED關鍵技術，展示未來應用於元宇宙的發展方向。

為共同推動台灣2050淨零排放政策與發展方向，Touch Taiwan全力扶持淨零碳排主題專區，由面板雙虎友達、群創做為領頭羊，其他包含德淵企業、可成應材、鼎堅綠能、正美企業、台灣康法、健功、政昊科技、吉祥工業、立鑽工業、長永樹脂以及大林工業展出淨零碳排相關軟硬體方案，協助面板產業推動永續發展與綠色製造，達成台灣自定貢獻(NDC)2030年減排24%的目標，響應政策推動。