比川湖晚18年IPO 老牌導軌商南俊如何「大雞慢啼」？

「大雞慢啼」可能是鋼珠導軌廠商南俊國際的寫照。1977年在李金蘭帶領下從家庭代工開始家族創業，1984年南俊做出台灣第一支電腦桌抽屜導軌，2016年登錄興櫃蹲了7年才在今年轉上櫃，IPO跟伺服器佈局都比同業川湖慢了一點兒，為何總經理吳仁山仍找到「慢」的利基？

IPO時間晚 在興櫃熬了7年

台灣最大的伺服器導軌廠商川湖2005年上櫃，隨後2008年轉上市，相隔18年，今年資本市場將迎來第二家鋼珠導軌廠商南俊國際，南俊5月中將從興櫃轉上櫃。

南俊IPO雖晚，但其實是伺服器/電腦產業老鳥，創立於1984年，比川湖還早年兩年成立，更是台灣第一支電腦桌鍵盤抽屜導軌的生產業者。相對於川湖是2000年跨入伺服器導軌市場，南俊則在2002年成為美超微（Supermicro）獨家導軌供應商，兩家發展路徑至此其實頗為相似。

不過隨後，南俊跨入白色家電如冰箱冷凍櫃導軌及家具櫥櫃導軌市場，多角化發展，伺服器一直維持10~11%業績比例（2018～2019年），並不是最主要的營收來源，相反地，川湖伺服器營收比重高達7~8成。

2016年，南俊登錄興櫃，但當時正將北港工廠整併入雲科新廠，廠區整頓費時，李金蘭為求穩健，決定等廠區整併完成後再申請上櫃，不料隨後COVID-19衝擊全球，這一延就讓IPO時間延到2023年，等於在興櫃熬了7年。

攻下大客戶 營收翻倍

熬也有熬的代價，2021年南俊打入目前支持ChatGPT最積極的一家雲端服務業者供應鏈，而為何能在對手先行的情形拿下主要供應權？據了解，這家客戶過去都以拖架式伺服器機櫃為主，用不到導軌，是至第7.5代資料中心開始才計畫導入導軌設計便於工程師修理，使得對手雖早跨入市場，但這個客戶過去並沒有需求，時運正好，讓南俊在鎖定伺服器市場衝刺時，順利攻下這個大客戶，並成為該雲端大廠主要導軌供應商，2021年伺服器營收也翻一倍，營收比增至23～24%。

2023年這家大客戶再釋出1U導軌預計第2季量產，南俊為它增加新一條產線，2023年底至2024年首季，2U導軌也將量產，屆時又將再擴充一條產線，加上南俊新拿下北美雲端霸主第一個1U導軌訂單，而這家客戶過去是以川湖為供應主力，也讓南俊有了做第二供應商的資格。

至此川湖已經取得全球伺服器30%市占，而南俊則發力的晚，目前市占率約6~7%。「感謝同業創造了專業導軌市場，現在客戶也已知道導軌供應商有多種選擇，我們還有很大空間。」吳仁山說。

南俊伺服器導軌產線今年將增3條，使總伺服器產線來到5條，吳仁山預估「一條伺服器產線年產值3億元」，今年伺服器營收比將超過3成，若5條產線全面量產，推算產值將在2024年貢獻15億元，這是2022年伺服器約4.8億元的3倍。