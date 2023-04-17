星艦話題燒 星鏈沾不上光 外資還乘勢大倒貨

特斯拉執行長馬斯克創辦的SpaceX公司旗下太空火箭星艦（Starships）進行飛行測試，掀起話題。業界人士直言，台廠金寶、啟碁、萬泰科、昇達科等業者供貨的是SpaceX另一主力業務、低軌衛星「星鏈（Starlink）」計畫，與星艦並不相同，星艦飛行測試狀況順利與否，台廠短期沾不上光。

即便供應鏈大不同，且星艦發射成功、到實際運輸衛星仍需時間，市場「錯把馮京當馬涼」，將「星艦供應鏈」「星鏈供應鏈」劃上等號，金寶、萬泰科、昇達科等星鏈概念股17日一度全面勁揚，但買盤「愈想愈不對」，隨後賣壓湧出，金寶終場漲幅收斂至3%、收13.7元，外資乘勢「大割韭菜」，大舉賣超6,294張，創近月來最大單日賣超量。

昇達科昨日以最低價181元收市，留長上影線；啟碁翻黑以98.6元作收，下跌0.6元；萬泰科雖以漲停價收市，外資也乘機倒貨，賣超533張，為近一個月來最大賣超量。

法人指出，SpaceX主要業務中，目前僅低軌衛星的「星鏈」與台廠相關。其中昇達科是台灣少數已經打入全球四大低軌衛星及五大衛星通訊系統製造商的低軌衛星概念股，昇達科總經理吳東義日前指出，低軌衛星將進入密集發射期，今年成長可望比預期高，營運可望有突破性成長力道，明年更可期待。

近年昇達科深耕低軌衛星，已經掌握低軌衛星三個產品線，包含地面站Geteway的天線系統，使用者終端，而應用在天上的衛星酬載Payload今年也開始出貨。

業界人士坦言，星艦與台廠星鏈供應鏈並不相同、關聯也不高。台廠主攻地面設備，低軌衛星應用仍多為航海、偏遠地區等，這塊通訊市場需求仍需時間發酵，即便SpaceX大量發射衛星，實際對台廠挹注有限。

不過，星艦發射若最終成功，可成為太空載具、跨星球運輸，更有機會大量載送星鏈計畫的第二代衛星，加速星鏈的太空部署計畫，有望間接推升星鏈概念股出貨。